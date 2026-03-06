Hari i Megan u problemima

Princ Hari i Megan Markl suočavaju se s ozbiljnim problemima.

Njihovi preostali projekti za Netfliks i dalje su "samo" u fazi razvoja, potvrđuju izvori za "Page Six".

Par je još u avgustu 2023. najavio da će njihova medijska kuća Archwell Productions producirati film po hit romanu "Meet Me at the Lake", za koji je Netfliks platio oko tri miliona dolara za prava.

Međutim, gotovo tri godine kasnije, projekat je i dalje u razvoju, bez režisera i glumačke postave, što zbunjuje holivudske insajdere.

Slična situacija je i s adaptacijom romantičnog romana "The Wedding Date", koja je takođe još u fazi razvoja.

Oni su nedavno prikazali novi dokumentarac "Cookie Queen" na Sundance filmskom festivalu, ali film još nije pronašao distributera ili striming platformu, iako je dobio pozitivne kritike.

Iako su sklopili ekskluzivni višemilionski ugovor s Netfliksom 2020. godine, raniji projekti poput dokumentarca "Polo" nisu ostvarili očekivani uspjeh, a lajfstajl serija Megan, "With Love, Meghan", nije obnovljena za treću sezonu zbog pada gledanosti.

Megan se trenutno fokusira na lajfstajl liniju “As Ever”, koja je povezana s Netfliksom, iako specijalni serijali za praznike još nisu dobili zeleno svijetlo, prenosi "CDM".