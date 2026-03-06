Oglasio se menadžer Britni Spirs nakon njenog hapšenja

Šta je rekao menadžer

Britni Spirs (44), privedena je u srijedu veče, 4. marta, od strane California Highway Patrol, a Hadson je da će pjevačica preduzeti neophodne korake kako bi uvela "odavno potrebnu promjenu" u svom životu.

Istakao je da će pjevačica preduzeti prave korake, poštovati zakon.

"Nadamo se da je ovo prvi korak u dugo očekivanoj promjeni koja je potrebna u njenom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu", rekao je Hadson i dodao:

"Njeni dečaci će provoditi vrijeme s njom, a njeni voljeni će osmisliti plan koji će je postaviti na put uspjeha i blagostanja".

Šta je poznato o postupku i boravku u bolnici

Prema izvještajima TMZ, Britni je rano u četvrtak ujutru provela vrijeme u bolnici, pošto su je policajci odveli radi vađenja krvi kako bi se odredio nivo alkohola u krvi. Nije zadobila nikakve povrede, a boravak u bolnici bio je isključivo u tu svrhu.

Scena Uhapšena Britni Spirs

Dokumenti pokazuju da je pjevačica zadržana u pritvoru u 3 ujutru, a puštena je u 6 sati. Na dokumentaciji je njeno zanimanje navedeno kao "celebrity". Očekuje se da se pojavi na sudu 4. maja.

Raniji policijski pozivi i prethodni incidenti

Prema podacima The California Post, policija je u protekle dvije godine pozvana na Britnin dom 14 puta, uključujući najnoviji poziv zbog "neovlašćenog ulaska" 23. oktobra 2025. godine oko ponoći. Jedan prethodni poziv odnosio se na provjeru njenog stanja, ali je navodno otkazan.

Ovo nije prvi incident pjevačice sa vlastima. Prošle godine policija je reagovala zbog njenog "opasnog ponašanja" u privatnom avionu, kada je u maju 2025. konzumirala alkohol tokom leta iz Cabo San Lucasa, Meksiko. Navodno je zapalila cigaretu u avionu, iako je nakon zahtjeva stjuardese ugasila. Po slijetanju na aerodrom u Los Anđelesu, policija ju je upozorila, ali joj nije izrečena kazna.

Britni je 2008. godine stavljena pod starateljstvo, a njen otac Džejmi Spirs, imenovan je za staratelja i upravljao je njenim ličnim i finansijskim poslovima, prenosi Kurir.