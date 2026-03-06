Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

Izvor:
Telegraf
06.03.2026
16:20

Igor B. (30) koji je prijetio ljudima pištoljem u Ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, uhapšen je zahvaljujući brzoj reakciji obrenovačke policije.
Nakon što je prijavljeno da je Igor B. upućivao prijetnje i ljudima pokazivao pištolj, nešto prije 11 sati u naselju Zvečka u blizini Obrenovca, zaustavljen je njegov terenski automobil "Ford raptor" šabačke registracije, jer je prijavljeno da je Igor B, koji vozi automobil, naoružan. Provjerom vozila utvrđen je identitet vozača, a nakon zaustavljanja automobil je pregledan i u njemu je pronađen pištolj marke "Crvena zastava" koji je Igor B. sakrio ispod volana!
Bio bijesan zbog gubitka u kladionici, pa potegao pištolj
Policajci iz Obrenovca odmah su provjerili oružje koje je nosio i tako je otkriveno je da je prijavljen nestanak oružja u Policijskoj upravi Pančevo još prije tri godine!
Osumnjičenom Igoru B. određeno je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.
