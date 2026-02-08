Ovdje je pronađen oteti Daniel Kajmakoski: Držali mu pištolj na glavi

Daniel Kajmakoski je sinoć otet u Beogradu u Beton hali nakon nastupa, a policija i dalje traga za otmičarima koji su, nakon što su udarivši u bankinu, pobjegli u pravcu šume na putu za Rumu. Objavljen je i video snimak.

Na ovom mjestu je pjevač i pronađen, vezan na zadnjem sjedištu automobila.

Nakon što otmičari nisu željeli da stanu kada je policija pokušala da ih zaustavi, potjera je krenula kroz centar grada, pored Palate Srbija i Beogradske arene, sve do autoputa ka Šidu.

Kod isključenja za Rumu, dogodio se udes kada je vozilo sa otetim vezanim pjevačem Danielom Kajmakoskim udarilo u bankinu, a otmičari su pobjegli.

Pjevač je, kako se saznaje, bio vezan na zadnjem sjedištu automobila.

Detalji drame u Beton hali

Kako je pisao “Blic”, do incidenta je došlo kada je pjevač izašao iz lokala u Beton hali u kom je sinoć nastupao.

Njemu su prišla dva, kako se pretpostavlja, strana državljana, sa nožem i pištoljem. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice. Kako su pojačane kontrole vikendom, policija je u redovnoj kontroli dala znak da stane vozilo u kom su bili otmičari i pjevač, međutim oni to nisu uradili.

Negd‌je u isto vrijeme kada je policija krenula u poteru za njima i prijatelj pjevača je prijavio otmicu. Kod Rume na skretanju su udarili u bankinu. Tada su otmičari počeli da bježe od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.

Kako se saznaje, namjera otmičara je bila da zovu njegovu porodicu da traže otkup.

Na Fejsbuk profilu Kajmakoskog se oglasio njegov menadžment koji je saopštio da je Daniel dobro i da je, nakon noći provedene u policiji, sada kod kuće, prenosi Blic.

Ko je Danijel Kajmakoski

Danijel Kajmakoski, rođen 17. oktobra 1983. godine, makedonski je pjevač i muzičar koji je široj javnosti postao poznat učešćem i pobjedom u prvoj sezoni srpske verzije takmičenja X Factor Adria 2014. godine. Predstavljao je BJR Makedoniju na Pjesmi Evrovizije 2015. godine.

Biografija

Sa šest godina sa roditeljima se preselio u Beč (Austrija), gdje je i odrastao.

Godine 2003. učestvovao je u austrijskom izdanju muzičkog šou-programa Starmania, u kojem je uspio da se plasira među 12 finalista. Prvi zapaženiji nastup u svojoj zemlji, ali i u Srbiji, ostvario je kao kompozitor pjesme „Više se ne vraćaš“ (mak. Ne se vraќaš), koju je 2010. godine napisao za popularnu makedonsku pjevačicu Karolinu Gočevu. Karolina je pjesmu izvela uz gitarsku pratnju Vlatka Stefanovskog.

U maju 2014. godine, zajedno sa mentorom iz X Factora Željkom Joksimovićem, snimio je duetsku pjesmu „Skoplje–Beograd“, čime je postao ime prepoznatljivo širom Balkana, prenosi Kurir.

Sa pjesmom „Lisja esenski“ Kajmakoski je trijumfovao na nacionalnom izboru Makedonije za Pjesmu Evrovizije 2015. u Beču i tako postao 16. predstavnik ove zemlje na Evroviziji. Nije se plasirao u finale takmičenja.

Privatni život

Pop-pjevač Danijel Kajmakoski u braku je sa suprugom Marinom Kajmakoski, a nedavno su dobili kćerku kojoj su dali ime Emilija. Prije braka sa Marinom, Danijel je bio u braku sa 13 godina mlađom misicom Kristinom Dimitrijevskom.

Kristina je nakon razvoda javno govorila o borbi sa depresijom.

– Kada voliš, teško prihvatiš činjenicu da vam ne ide, da niste jedno za drugo. U tom periodu nisam željela da komuniciram ni sa kim, zatvorila sam se u sebe. Činilo mi se kao da će mi se cijeli svijet srušiti na glavu. Poslije dužeg opiranja trgla sam se i sama izašla na kraj s bolom koji mi je razarao srce – rekla je tada manekenka, dodajući da joj je u borbi sa depresijom pomoglo vježbanje.

– Zbog posla kojim se bavim, morala sam da nastavim da treniram. Svakog dana sam išla u teretanu – kazala je Dimitrijevska.

Ekipa Kurira je pjevača uoči novogodišnjih praznika fotografisala na jednom božićnom marketu u Beogradu.

Iako ga publika pamti po jedinstvenom nastupu i čestim medijskim pojavljivanjima, prvi pobjednik takmičenja X Factor jednom prilikom je otvoreno govorio o razlozima zbog kojih se povukao sa javne scene i promijenio životne prioritete.

– Zato sam se i povukao iz medija, da bih sebi uzeo vrijeme za porodicu, u nadi da će to možda krenuti da funkcioniše, ali nije. Ipak, bilo mi je jako važno da mogu sebe da pogledam u ogledalo i kažem: „U redu, dao si sve od sebe“ – rekao je pjevač.

Danas, kako ističu njegovi bliski prijatelji, Kajmakoski bira mir, porodicu i male životne radosti, a upravo takvi trenuci, daleko od reflektora, za njega imaju najveću vrijednost.