Mamić poljubio ruku Ceci, pa mu ona ovako uzvratila

Ceca Ražnatović je sinoć napravila pravi spektakl u jednom na Jahorini gdje je održala koncert.

Folk zvijezda je atmosferu dovela do usijanja, a sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta.

Ceca je zablistala u svjetlucavoj haljini sa prorezom na struku i punđom.

Najviše pažnje u publici privukao je Zdravko Mamić. On je muzičkoj zvijezdi prišao i poljubio joj ruku, a ona ga je komentarom “patosirala”.

– Inače, samo da znate, ja sam Vaš fan! – rekla mu je Ceca i ostavila ga bez teksta.

Mamić je sve vrijeme plesao i uživao u dobroj muzici, a to je oduševilo i Cecu, koja je poslije koncerta na status podijelila djelić atmosfere sa koncerta kada joj je Mamić prišao i poljubio joj ruku.

Kralj – napisala je ona.

Mamić poljubio ruku Ceci

U opisu objave stavila je i crveno srce, te tagovala Mamića.

Osim po strasti prema fudbalu, Zdravko Mamić je poznat i kao veliki ljubitelj muzike s ovih prostora. Posebno mjesto u njegovom muzičkom ukusu zauzima Ceca, čije pjesme, kako često ističe, nose emociju, snagu i duh naroda, piše Telegraf.

Podsjećamo da se Zdravko Mamić od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvorsku kaznu zbog malverzacija u Dinamu. On je zbog izvlačenja 52 miliona kuna (oko 7 miliona evra) iz kluba pravosnažno osuđen na šest i po godina zatvora.