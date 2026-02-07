Logo
Preminuo čuveni basista Fred Smit

Izvor:

B92

07.02.2026

18:55

Komentari:

0
Преминуо чувени басиста Фред Смит

Bivši basista legendarne grupe Blondie, Fred Smit, preminuo je u 77. godini, a muzička zajednica i obožavaoci širom svijeta opraštaju se od jedne od ikona rokenrola.

Smit je bio jedan od osnivača benda Blondie, zajedno sa Debi Hari, ali je svoju reputaciju dodatno izgradio i radom u grupi Television, koja je ostavila neizbrisiv trag na njujorškoj pank i art-rok sceni.

Njegov dugogodišnji saradnik i gitarista Džimi Rip oprostio se od Smita putem emotivne poruke na Instagramu:

– Posljednjih godina vodio je dugu i tešku borbu sa bolešću, ali je uvijek gledao unaprijed, ka novim projektima… Imali smo velike planove da ove godine sviramo Tomovu muziku uživo… Ali jednostavno nije bilo suđeno – napisao je Rip.

Od Blondie do Television – muzički put legende

Fred Smit bio je originalni basista benda Angel and the Snake, koji je kasnije promijenio ime u Blondie. U grupi je ostao od njenog osnivanja 1974. godine, nakon čega je krenuo novim putem i pridružio se sastavu Television.

U oba benda ostavio je snažan autorski i izvođački trag, postajući jedan od ključnih muzičara njujorške scene tog perioda.

U još jednom oproštajnom obraćanju, njegov kolega iz Televisiona, takođe po imenu Džimi, napisao je:

– Veoma tužan oproštaj od legendarnog basiste i mog dragog prijatelja od 46 godina. Nedostajaćeš mi više nego što riječi mogu da opišu.

Smrt Freda Smita označava kraj jedne važne ere u rokenrolu, ali njegova muzika i uticaj nastaviće da žive kroz buduće generacije.

