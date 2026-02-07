Logo
Milica Todorović: Prolazim pakao

B92

07.02.2026

13:34

Милиац Тодоровић пјевачица прослава рођендана
Foto: Instagram/Screenshot/milicatodorovicofficial

Pjevačica Milica Todorović obratila se otvorenim pismom javnosti nakon svih natpisa u medijima u posljednjih nekoliko dana.

Pjevačica Milica Todorović se porodila i na svijet donijela d‌ječaka kom je dala ime Bogdan.

Još od samog početka kada se saznalo za njenu trudnoću, javnost je bila zainteresovana i za partnera sa kojim je pjevačica dobila dijete.

Милица Тодоровић

Scena

Ko je partner Milice Todorović za kojeg se pjevačica bori protiv njegove žene!

Kako je Milica sve ovo vrijeme uspješno držala svoju privatnost za sebe, u medijima su se pojavljivali brojni natpisi o navodnom ocu d‌jeteta, a sva ta nagađanja su uticala na pjevačicu.

S obzirom na različite naslove, Milica je riješila da se obrati svima zvaničnim saopštenjem.

"Dragi moji, naše dete ima tri dana. A ja sva tri dana prolazim kao kroz pravi pakao. Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno - mir. Da se oporavi. Da dođe sebi. Da u tišini upozna svoje dete. Meni ti trenuci nisu dati.

Милица Тодоровић

Scena

Žena oca djeteta Milice Todorović ne može da dođe sebi: Ni u jednom momentu nije pitala kako se moja djeca osjećaju

Nije prošlo ni tri dana od porođaja, a umesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako da budem majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smela da doživi u tim trenucima. Taj pritisak je ostavio ozbiljne posledice po moje zdravlje, posledice sa kojima se i dalje borim.

Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali, ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović se oglasila prvi put nakon porođaja: Jednu stvar zamolila

Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali, isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove.

Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka. Moja stvarnost danas nisu ni priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dete. U svoj toj buci, retko ko se zapitao kako sam ja. Razumeće me žene koje su rađale - jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala.

Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas da kažem mnogo toga. Ali, biram da verujem da vreme uvek pokaže šta je istina, a šta laž. I da svaka priča ima i drugu stranu, onu koju ću ispričati kada budem spremna.

Милица Тодоровић

Scena

"Dvoje djece i 19 godina sa njim": Ispovijest žene koja tvrdi da je u braku s partnerom Milice Todorović

U ovom trenutku, moj jedini fokus je dete i oporavak. Sve ostalo, sve priče, tumačenja i neproverene informacije najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene. Već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir. Hvala svima koji su pokazali razumevanje, toplinu i ljudskost. Milica", prenosi B92.

Milica Todorović dijete

