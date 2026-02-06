Kajli Džener nosi grudnjak od sjemenki nara

Kajli Džener privukla je pažnju fanova novim izgledom – specijalno za promociju najnovijeg proizvoda iz brenda "Kylie Cosmetics"

U pitanju je balzam za usne. Ali ne običan – već sa ukusom nara.

Za fotografisanje, 28-godišnja Kajli pozirala je u prozirnoj mini haljini sa grudnjakom napravljenim od sjemenki nara.

A snimak nastao iza scene pokazuje kako je pojela nar.

Ne onaj sa grudi, već dodatni.

Nije jasno da li su sjemenke na grudnjaku bile prave ili vještačke, ali su fanovi saglasni – imaju novu omiljenu voćku, prenosi Avaz.