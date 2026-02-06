Logo
Jeziv zločin: Starac (73) ubio brata (74) u kući

Izvor:

Agencije

06.02.2026

16:09

policija Srbija
Foto: Tanjug/AP

Policija je uhapsila R.A. (73) iz okoline Golupca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

On se sumnjiči da je u srijedu, 4. februara ove godine, u porodičnoj kući, nakon kraće rasprave, najprije rukama, a potom i tupim predmetom zadao više udaraca u glavu svom bratu (74), koji je od zadobijenih povreda preminuo.

- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu – saopšteno je iz Policijske uprave Požarevac, nadležnoj za Braničevski okrug.

Motivi ovog porodičnog zločina za sada su nepoznati i utvrdiće se tokom istrage, koja je u toku.

