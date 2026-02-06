Kopao temelj, iskopao kosti: Mještani tvrde da je parcela ukleta

Vlasnik zemljišta u mostarskom naselju Potoci, čiji su inicijali M.E., u četvrtak, 5. februara, prijavio je pronalazak ljudskih ostataka na svojoj parceli.

Naime, radnik A.H. je tokom izvođenja radova na kopanju temelja radnom mašinom naišao na ljudske skelete, što je odmah prijavljeno nadležnim službama, potvrđeno je iz MUP-a HNK za Bljesak.info.

Na mjesto događaja upućena je policijska patrola, kao i dežurni djelatnik Odjeljenja kriminalističke policije PU Mostar, koji su postupili po prijavi.

Na navedeni lokalitet pristupili su i predstavnici Instituta za nestale osobe BiH, inspektori sanitarne i građevinske inspekcije Grada Mostara, kao i radnici javnog komunalnog preduzeća, koji su ljudske ostatke prevezli u gradsku mrtvačnicu Sutina.

Iz Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara potvrdili su da su radovi na spomenutom zemljištu obustavljeni.

„Radovi su obustavljeni, pošto je zemljište privatno, vlasnik će odlučiti o tome hoće li nastaviti radove“, naveli su.

Iz Instituta za nestale osobe BiH kazali su da ovaj slučaj nije u njihovoj nadležnosti.

„Izlaskom na teren utvrđeno je da se zapravo radi o starim kostima, odnosno o posmrtnim ostacima koji nisu u mandatu Instituta za nestale osobe BiH“, potvrdili su.

Komšije upozoravale na groblje, vlasnici negirali

Kako je rekao vlasnik zemljišta u Potokima, prilikom kupovine nije bio upozoren da se na zemljištu nalazi groblje.

„Tražio sam zemljište u okolini Mostara i naišao na jedan komad zemlje u Potokima. Nisam tačno znao gdje se nalazi, pa sam dogovorio termin za sutradan i došao. Bila je subota, došao sam sa sinom, a dočekala me gospođa koja mi je objasnila da je to zemljište na prodaju. Lokacija mi se svidjela i mislim da je jedna od ljepših u Potokima“, ispričao je za Bljesak.info vlasnik zemljišta.

Naglasio je da su ga komšije upozorile da se na zemljištu nalazi Bilino groblje, ali da su vlasnici tvrdili suprotno.

„Dogovorili smo sastanak kod advokata. Zemljište je bilo u vlasništvu dvije osobe. Jednog dana sam isplatio novac jednom, a pola sam uplatio preko računa drugom. Niko mi nije spomenuo ništa o groblju. Susjedi su mi odmah skrenuli pažnju na to, pa sam od vlasnika tražio papir. Oni su tvrdili da je sve u redu, da su tražili dokumentaciju i da nije bilo nikakvog groblja. Navodno je to bilo masovno groblje iz rata, ali kako oni nikada nisu čuli da je tu bilo groblje. Krenuo sam s radovima, ali treći ili četvrti dan smo naišli na kosti, zbog čega smo odmah zaustavili radove“, rekao je vlasnik zemljišta.

Kameni krstovi premješteni?

Kako su za Bljesak.info potvrdili mještani, na spomenutom zemljištu prije godinu dana nalazilo se nekoliko kamenih krstova. Oni tvrde da je neko od vlasnika premjestio krstove na susjedno zemljište, a ovaj potez izazvao je zgražavanje.

Otiskom na mjesto događaja, ekipa portala Bljesak.info uvjerila se da se krstovi trenutno ne nalaze na spomenutom zemljištu.

Policija je trakom označila područje na kojem mještani tvrde da su krstovi bili odloženi nakon uklanjanja sa zemljišta.

Kako saznaje navedeni portal, iz Mjesne zajednice još prije godinu dana upućen je zahtjev Zavodu za zaštitu kulturno-povijesne baštine u vezi sa devastacijom Bilinog groblja u Potokima, u kojem su tražili reakciju prije nego što se započne s bilo kakvim radovima na tom području.

U odgovoru Zavoda navodi se da predmetni lokalitet nije evidentiran kao kulturno dobro te da ne ispunjava uslove zaštite baštine prema Zakonu o zaštiti kulturno-istorijske baštine u HNK, zbog čega se Zavod proglasio nenadležnim u ovom slučaju.

Mještani: Ukleto mjesto

Mještani tvrde da je ovo područje među njima poznato kao „ukleto“, a jedan od mještana ispričao je da mu je pokojni otac na tom mjestu, tokom rata, ostao bez ruke i oka.

„To je trsno mjesto“, rekao je on, dodajući da djeci nikada nije bilo dozvoljeno da se igraju na tom zemljištu.