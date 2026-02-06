MUP Hrvatske: Nema odgađanja, EES mora u aprilu u potpunosti da bude funkcionalan

06.02.2026
Nema odgađanja uvođenja sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije – EES mora u aprilu u potpunosti da bude funkcionalan, potvrđeno je za RTRS iz MUP-a Hrvatske i Evropske unije.
Jedina obustava biće moguća nakon što sistem u potpunosti zaživi, a tokom većih gužvi, kada će svaka država imati pravo obustave na određeno vrijeme.
Turističke organizacije zemalja regiona kažu da se gužve očekuju tokom prvih praznika i da EES nije tako funkcionalan kako su iz Evropske unije tvrdili.
Sljedeće sedmice nastavljaju se pregovori prevoznika takođe zbog problema sa EES sistemom, piše RTRS.
