MUP Hrvatske: Nema odgađanja, EES mora u aprilu u potpunosti da bude funkcionalan

Nema odgađanja uvođenja sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije – EES mora u aprilu u potpunosti da bude funkcionalan, potvrđeno je za RTRS iz MUP-a Hrvatske i Evropske unije.

Jedina obustava biće moguća nakon što sistem u potpunosti zaživi, a tokom većih gužvi, kada će svaka država imati pravo obustave na određeno vrijeme.

EES problem i za turizam

Turističke organizacije zemalja regiona kažu da se gužve očekuju tokom prvih praznika i da EES nije tako funkcionalan kako su iz Evropske unije tvrdili.

Sljedeće sedmice nastavljaju se pregovori prevoznika takođe zbog problema sa EES sistemom, piše RTRS.