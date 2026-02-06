Upaljen alarm: Stižu nevrijeme i grmljavina, prijeti olujni vjetar

Promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom zahvatiće danas cijelu Hrvatsku. Dalmaciju danas čekaju i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj moguća je magla. Na Jadranu će biti nešto dinamičnije.

Zagreb i okolina biće pretežno oblačni, uz mogućnost slabe kiše, najviše poslijepodne, a temperature će se kretati između 6 i 9 °C.

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će u gorju prijepodne duvati umjeren južni vjetar.

Na Jadranu će situacija biti znatno dinamičnija - očekuje se umjeren do jak, a u Dalmaciji i olujni jugo, koji će tokom poslijepodneva okretati na zapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje i buru, posebno na sjevernom dijelu obale.

DHMZ je za Jadran izdao narandžasti meteo alarm, a za ostatak Hrvatske, izuzev gorskog dijela, izdat je žuti alarm.

Najviše dnevne temperature vazduha predviđaju se između 7 i 13 °C na kopnu, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 10 do 15 °C. Ovakvi vremenski uslovi mogu izazvati poteškoće u saobraćaju i svakodnevnim aktivnostima, stoga se preporučuje pratiti najnovije informacije i prilagoditi planove.