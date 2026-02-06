Logo
Large banner

Upaljen alarm: Stižu nevrijeme i grmljavina, prijeti olujni vjetar

Izvor:

24sata.hr

06.02.2026

08:35

Komentari:

0
Невријеме и велика плима у Далмацији
Foto: Index video/Screenshot

Promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom zahvatiće danas cijelu Hrvatsku. Dalmaciju danas čekaju i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj moguća je magla. Na Jadranu će biti nešto dinamičnije.

Zagreb i okolina biće pretežno oblačni, uz mogućnost slabe kiše, najviše poslijepodne, a temperature će se kretati između 6 i 9 °C.

horoskop

Zanimljivosti

Znakovi u kojima se rađaju ljudi koje svi žele imati blizu sebe

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će u gorju prijepodne duvati umjeren južni vjetar.

Na Jadranu će situacija biti znatno dinamičnija - očekuje se umjeren do jak, a u Dalmaciji i olujni jugo, koji će tokom poslijepodneva okretati na zapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje i buru, posebno na sjevernom dijelu obale.

DHMZ je za Jadran izdao narandžasti meteo alarm, a za ostatak Hrvatske, izuzev gorskog dijela, izdat je žuti alarm.

Сарајево-магла-смог-04092025

Društvo

U ovim radovima jutros vrlo nezdrav i nezdrav vazduh

Najviše dnevne temperature vazduha predviđaju se između 7 i 13 °C na kopnu, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 10 do 15 °C. Ovakvi vremenski uslovi mogu izazvati poteškoće u saobraćaju i svakodnevnim aktivnostima, stoga se preporučuje pratiti najnovije informacije i prilagoditi planove.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

nevrijeme

Olujno nevrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вашингтон пост отпустио трећину запослених

Ekonomija

Vašington post otpustio trećinu zaposlenih

1 h

0
Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу

Hronika

Dvoje mrtvih u sudaru kamiona i automobila: Dijete prevezeno u bolnicu

1 h

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Društvo

Upozorenje vozačima: Gusta magla smanjuje vidljivost

1 h

0
Марко Рубио поднио оставку

Svijet

Marko Rubio podnio ostavku

2 h

0

Više iz rubrike

Лопов

Region

Horor: Lopovi upali u kuću dok je porodica gledala TV

2 h

0
Тајни снимак открива злостављање у јавном предузећу: Брутално вријеђао радницу, па разбио врата

Region

Tajni snimak otkriva zlostavljanje u javnom preduzeću: Brutalno vrijeđao radnicu, pa razbio vrata

12 h

0
Најбогатији Црногорац на рачуну има 7,9 милиона евра

Region

Najbogatiji Crnogorac na računu ima 7,9 miliona evra

19 h

0
Страни радници ће морати да уче и полажу хрватски језик

Region

Strani radnici će morati da uče i polažu hrvatski jezik

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

09

53

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

09

43

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

09

31

Haris ignoriše pjevačicu zbog nove djevojke: Sve je bilo idealno, samo je nestao

09

26

Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner