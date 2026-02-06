Horor: Lopovi upali u kuću dok je porodica gledala TV

Maskirani lopovi upali su u stan jedne porodice u Dubrovniku dok su ukućani gledali televiziju, a vrata su, po starom običaju, bila otključana.

Prema pisanju hrvatskih medija, lopovi su iskoristili trenutak i ušli u stan bez klasične provale. Jedan od njih je napravio buku, što je privuklo pažnju jedne od stanarki. Ona je u hodniku zatekla nepoznatu osobu s kapuljačom na glavi, koja je tvrdila da je pogriješila adresu, a potom je pobjegla. Tek kasnije je utvrđeno da su iz stana otuđene pojedine stvari.

Porodica je događaj prijavila policiji, a iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrđeno je da je istraga u toku.