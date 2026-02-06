Horor: Lopovi upali u kuću dok je porodica gledala TV

06.02.2026
07:47
Komentari:0
Maskirani lopovi upali su u stan jedne porodice u Dubrovniku dok su ukućani gledali televiziju, a vrata su, po starom običaju, bila otključana.
Prema pisanju hrvatskih medija, lopovi su iskoristili trenutak i ušli u stan bez klasične provale. Jedan od njih je napravio buku, što je privuklo pažnju jedne od stanarki. Ona je u hodniku zatekla nepoznatu osobu s kapuljačom na glavi, koja je tvrdila da je pogriješila adresu, a potom je pobjegla. Tek kasnije je utvrđeno da su iz stana otuđene pojedine stvari.
Porodica je događaj prijavila policiji, a iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrđeno je da je istraga u toku.
Svijet
2 h0
Društvo
2 h0
Republika Srpska
2 h4
Zanimljivosti
2 h0
Region
12 h0
Region
19 h0
Region
20 h0
Region
21 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu