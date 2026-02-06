Logo
Large banner

Ne dozvolite da vas iznenadi snijeg: Evo gdje nas očekuju padavine

Izvor:

ATV

06.02.2026

07:38

Komentari:

0
Снијег
Foto: Pixabay/pasja1000

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na višim planinama će padati snijeg.

U Hercegovini biće vjetrovito uz obilniju kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će najmanje padavina biti na sjeveru, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Uveče će na zapadu padavine postepeno slabiti i prestati.

Милорад Додик-06022026

Republika Srpska

Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom

Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha između dva i šest stepeni, na jugu devet, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom

2 h

4
Снимљена џиновска фантомска медуза: Њене руке могу нарасти до 10 метара

Zanimljivosti

Snimljena džinovska fantomska meduza: Njene ruke mogu narasti do 10 metara

2 h

0
Аутобус превоз

Svijet

Autobus sa svatovima sletio s puta, ima poginulih i povrijeđenih

2 h

0
Сједница Владе Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske

2 h

0

Više iz rubrike

Данас славимо Преподобну Ксенију Римљанку: Изговорите ову молитву

Društvo

Danas slavimo Prepodobnu Kseniju Rimljanku: Izgovorite ovu molitvu

2 h

1
Почиње исплата увећаних јануарских пензија

Društvo

Počinje isplata uvećanih januarskih penzija

3 h

0
Да ли постоји подршка надареним и талентованим у школском систему

Društvo

Da li postoji podrška nadarenim i talentovanim u školskom sistemu

14 h

0
500.000 марака за запошљавање особа са инвалидитетом

Društvo

500.000 maraka za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

09

53

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

09

43

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

09

31

Haris ignoriše pjevačicu zbog nove djevojke: Sve je bilo idealno, samo je nestao

09

26

Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner