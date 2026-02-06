Ne dozvolite da vas iznenadi snijeg: Evo gdje nas očekuju padavine

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na višim planinama će padati snijeg.

U Hercegovini biće vjetrovito uz obilniju kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će najmanje padavina biti na sjeveru, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Uveče će na zapadu padavine postepeno slabiti i prestati.

Republika Srpska Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom

Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha između dva i šest stepeni, na jugu devet, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni Celzijusovih.