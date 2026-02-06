Ne dozvolite da vas iznenadi snijeg: Evo gdje nas očekuju padavine

Izvor:
ATV
06.02.2026
07:38
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na višim planinama će padati snijeg.
U Hercegovini biće vjetrovito uz obilniju kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će najmanje padavina biti na sjeveru, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Uveče će na zapadu padavine postepeno slabiti i prestati.
Republika Srpska
Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom
Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera.
Jutarnja temperatura vazduha između dva i šest stepeni, na jugu devet, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni Celzijusovih.
Republika Srpska
2 h4
Zanimljivosti
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu