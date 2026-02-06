Logo
Snimljena džinovska fantomska meduza: Njene ruke mogu narasti do 10 metara

Izvor:

Agencije

06.02.2026

07:34

Komentari:

0
Снимљена џиновска фантомска медуза: Њене руке могу нарасти до 10 метара
Foto: Unsplash

Tim istraživača koji proučavaju duboko more kod obale Argentine otkrio je meduzu koja može narasti veličine školskog autobusa.

Snimak prikazuje rijetko viđenu džinovsku "fantomsku meduzu" na dubini od oko 250 metara, javlja CBS News .

Prema podacima Okeanografskog instituta Šmit, tijelo meduze može dostići prečnik do jednog metra, dok njene ruke mogu biti dugačke i do 10 metara.

meduza

Komentari (0)
