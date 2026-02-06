Snimljena džinovska fantomska meduza: Njene ruke mogu narasti do 10 metara

Izvor:
06.02.2026
Tim istraživača koji proučavaju duboko more kod obale Argentine otkrio je meduzu koja može narasti veličine školskog autobusa.
Snimak prikazuje rijetko viđenu džinovsku "fantomsku meduzu" na dubini od oko 250 metara, javlja CBS News .
Prema podacima Okeanografskog instituta Šmit, tijelo meduze može dostići prečnik do jednog metra, dok njene ruke mogu biti dugačke i do 10 metara.
A team of researchers documenting the deep sea off the coast of Argentina discovered a jellyfish that can "grow as long a school bus." The footage shows a rarely seen giant phantom jellyfish at 820 feet below sea.— CBS News (@CBSNews) February 4, 2026
The belly of the jellyfish can grow up to 3.3 feet in diameter… pic.twitter.com/h9hnyNMtI9
