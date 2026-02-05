Imate na ruci "liniju bogatstva": Ako uočite ove 3 crte suđeno vam je da se obogatite

Linija bogatstva na zglobu otkriva vašu finansijsku sudbinu. Pogledajte da li imate ove 3 crte i saznajte da li vam je suđen veliki novac.

Linija bogatstva na zglobu ako vidite ove 3 crte, novac vam stiže lakše nego drugima.

Zaboravite na gledanje u šolju ili komplikovane horoskope. Prava istina o tome koliko ćete imati u džepu ne piše u zvijezdama, nego na vašem zglobu. Te poprečne crte koje zovemo „narukvice“ ili „linija bogatstva“, kriju odgovor na pitanje zašto neki ljudi bukvalno magnetišu novac, dok drugi ginu od rada za mizeriju.

Analiza hiljada primjera pokazuje da je po ovim znakovima lako prepoznati ko je rođen pod srećnom zvijezdom.

Šta je linija bogatstva na zglobu?

Linija bogatstva predstavlja prvu jasno definisanu poprečnu brazdu na mjestu gdje se šaka spaja sa podlakticom. Ako je ova linija duboka, neprekidna i bez sitnih krstića, ona signalizuje izuzetnu vitalnost i urođenu sposobnost za privlačenje materijalne sigurnosti tokom cijelog života.

Pogledajte svoj zglob: Koliko crta vidite?

Većina ljudi ima dvije ili tri linije.

Ako je ova linija čvrsta i jasna, vi ste u startu pobijedili. To je znak da imate energiju da izgurate projekte koje drugi napuštaju na pola puta. Kada je isprekidana, obično trošite energiju na krpljenje rupa iz prošlosti.

Druga linija: Novac bez muke

Ovo je ključna tačka. Ako je ona ravna i duboka, suđeno vam je da živite iznad proseka. Ljudi sa ovakvom crtom obično dođu do ozbiljnog kapitala u srednjim godinama. Nije to nikakva magija, već fokus koji drugi prosto nemaju.

Treća linija: Uticaj i prezime

Rijetko ko je ima, a da je potpuno vidljiva. Ako vidite treću liniju bez prekida, vi niste samo imućni. Vi ste osoba čije ime nešto znači u profesiji ili gradu. To je znak da će vaš rad trajati generacijama.

Gdje ljudi najčešće griješe?

Svi odmah misle da su milioneri čim vide bilo kakvu crtu. Fora je u tome što ljudi miješaju duboke brazde sa onim sitnim, površnim crticama koje nastaju od običnog savijanja ruke.

Površne linije: One ne znače ništa, to su samo tragovi kretanja kože.Lančane linije: Ako vam linija liči na lanac, novac će dolaziti, ali će isto tako brzo i odlaziti.

Prekidi: Svaki prekid na prvoj liniji je signal da usporite. Vaše tijelo poručuje da ne jurite profit po cijenu zdravlja.

Praksa pokazuje da se sve uvijek svede na isto: ako su linije blijede, čovjek mora sam da krči svoj put, bez onog ‘vjetra u leđa’ koji sudbina daje drugima, prenosi Krstarica.