Logo
Large banner

Dragan Stojković Piksi našao novi posao?

Izvor:

Agencije

05.02.2026

20:46

Komentari:

0
Драган Стојковић Пикси нашао нови посао?
Foto: Agencija Anadolija

Srpski stručnjak Dragan Stojković Piksi mogao bi se vratiti trenerskom poslu samo nekoliko mjeseci nakon što se razišao sa reprezentacijom Srbije.

Prema izvještajima tuniskih medija, on je glavni kandidat da preuzme Esperansu, najbolju ekipu u ovoj zemlji, klub koji ima bogatu tradiciju.

Radi se o stručnjaku koji od oktobra 2025. nije imao stalni angažman, a u više navrata se njegovo ime dovodilo u vezu sa ruskim klubovima.

Izgleda da mu je trebalo vrijeme za odmor, ali sada je spreman da se vrati trenerskim obavezama.

Navodi se da je Stojković vrlo blizu preuzimanja jednog od najvećih afričkih klubova, gdje bi naslijedio Mahera Kanzarija.

Ipak, pitanje je koliko je ovaj potez realan, s obzirom na to da je sezona u toku, a Esperans se bori za titulu sa Afrikanom.

Podijeli:

Tag:

Dragan Stojković Piksi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пикси је требало да остане селектор Србије?!

Fudbal

Piksi je trebalo da ostane selektor Srbije?!

2 mj

1
Митровић први пут проговорио о Пиксијевом одласку

Fudbal

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

3 mj

0
Пикси се опростио од репрезентације: Србија ће у мени увијек имати навијача

Fudbal

Piksi se oprostio od reprezentacije: Srbija će u meni uvijek imati navijača

3 mj

0
Предсједник ФС Албаније открио шта му је Пикси рекао у Лесковцу

Fudbal

Predsjednik FS Albanije otkrio šta mu je Piksi rekao u Leskovcu

3 mj

0

Više iz rubrike

Премијер лига БиХ: Рудар, Слога и Радник прижељкују опстанак

Fudbal

Premijer liga BiH: Rudar, Sloga i Radnik priželjkuju opstanak

2 h

0
ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Fudbal

Oglasio se Partizan: Nenad Stojaković ostaje!

6 h

0
ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Fudbal

Smijenjen Nenad Stojaković

9 h

0
Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?

Fudbal

Partizan smjenjuje trenera: Četiri imena u igri za nasljednika?

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge

22

50

Centralne vijesti, 05.02.2026.

22

30

Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu

22

17

Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

22

03

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner