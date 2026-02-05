Dragan Stojković Piksi našao novi posao?

Srpski stručnjak Dragan Stojković Piksi mogao bi se vratiti trenerskom poslu samo nekoliko mjeseci nakon što se razišao sa reprezentacijom Srbije.

Prema izvještajima tuniskih medija, on je glavni kandidat da preuzme Esperansu, najbolju ekipu u ovoj zemlji, klub koji ima bogatu tradiciju.

Radi se o stručnjaku koji od oktobra 2025. nije imao stalni angažman, a u više navrata se njegovo ime dovodilo u vezu sa ruskim klubovima.

Izgleda da mu je trebalo vrijeme za odmor, ali sada je spreman da se vrati trenerskim obavezama.

Navodi se da je Stojković vrlo blizu preuzimanja jednog od najvećih afričkih klubova, gdje bi naslijedio Mahera Kanzarija.

Ipak, pitanje je koliko je ovaj potez realan, s obzirom na to da je sezona u toku, a Esperans se bori za titulu sa Afrikanom.