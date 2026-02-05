Logo
Napadnut Vojko Sajlović, oglasila se policija i načelnik Pelagićeva

05.02.2026

22:00

Нападнут Војко Сајловић, огласила се полиција и начелник Пелагићева

Muškarac V. S. lakše je povrijeđen danas kada ga je u Pelagićevu napalo nepoznato lice na čijoj identifikaciji policija radi, rečeno je u Policijskoj upravi Bijeljina.

"Pripadnici Policijske uprave Bijeljina preduzimaju mjere i radnje s ciljem identifikacije lica koje je danas u Pelagićevu oko 14.55 časova fizički napalo V. S. i udaljilo se sa lica mjesta", pojasnili su iz Policijske uprave Bijeljina.

Prema izjavi oštećenog, riječ je o o njemu nepoznatom licu koje ga je fizički napalo na ulici.

Napadnutom su u zdravstvenoj ustanovi u Bijeljini konstatovane lake tjelesne povrede.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo tjelesna povreda.

Inače, radi se o potpredsjedniku Opštinskog odbora SDS-a Pelagićevo Vojku Sajloviću.

Oglasio se Slavko Tešić

Načelnik Pelagićeva Slavko Tešić osudio je napad na Vojka Sajlovića, ali i insinuacije da stoji iza toga, te je pozvao sve političke aktere da prestanu sa zloupotrebama.

Tešić je izjavio Srni da je na raspolaganju svima i da će dokazati da je riječ o još jednoj podvali lokalnih opozicionih funkcionera.

Prema njegovim riječima, sticanje političkih poena na ovakvim stvarima najviše govori o onima koji to rade.

"Osuđujem napad na svakog pojedinca, pa i na kolegu Vojka Sajlovića. Isto tako, oštro osuđujem i insinuacije da stojim iza toga, što ne odgovara istini", rekao je Tešić.

On je naveo da političke borbe treba da se vode tamo gdje im je mjesto i da se toga uvijek pridržavao.

Istakao je da čistog obraza uvijek može da izađe pred sve ljude u Pelagićevu, a da Sajlović pokaže može li on.

Iz SDS-a večeras su saopštili da su Stajlovića danas dok se vraćao s posla kući fizički napala dva lica sa kapuljačama koja su izašla iz automobila.

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša tvrdi da je Stajlović zbog ozbiljnosti zadobijenih povreda zadržan na bolničkom liječenju u bijeljinskoj bolnici.

