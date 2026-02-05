Logo
Tragedija u Srpskoj: Muškarac skočio sa zgrade

05.02.2026

15:33

Komentari:

0
Трагедија у Српској: Мушкарац скочио са зграде
Foto: Pexels

Jedan muškarac izvršio je danas samoubistvo, skočivši sa sprata stambene zgrade "Duga" u Zvorniku, rečeno je Srni u zvorničkoj Policijskoj upravi.

Na licu mjesta je policije, ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik i ljekar mrtvozornik.

Policija u prisustvu dežurnog tužioca vrši uviđaj.

Samoubistvo

Zvornik

tragedija

Komentari (0)
18

47

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

18

37

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

18

25

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

18

18

Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

18

15

Dodik, Cvijanović i Trišić Babić sa američkim sekretarom za odbranu Pitom Hegsetom

