Tragedija u Srpskoj: Muškarac skočio sa zgrade

05.02.2026
15:33
Komentari:0
Jedan muškarac izvršio je danas samoubistvo, skočivši sa sprata stambene zgrade "Duga" u Zvorniku, rečeno je Srni u zvorničkoj Policijskoj upravi.
Na licu mjesta je policije, ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik i ljekar mrtvozornik.
Policija u prisustvu dežurnog tužioca vrši uviđaj.
Ekonomija
3 h0
Svijet
3 h0
Region
4 h0
Društvo
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
18
47
18
37
18
25
18
18
18
15
Trenutno na programu