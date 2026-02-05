Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

Okružni sud u Banjaluci za 17. februar zakazao je početak ponovljenog suđenja za ubistvo Slaviše Ćuluma koji je 15. maja 2020. godine izrešetan u Dragočaju kod Banjaluke.

Za zločin je optužen Siniša Šakić zvani Kinez koji je prvostepenom presudom bio oslobođen optužbe. Međutim, po žalbi Republičkog javnog tužilaštva presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i predmet vratio na novo suđenje.

Prema optužnici Šakić je zajedno i u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je koristio za ”izviđanje" terena gdje su planirali ubistvo, kao i automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin.

”Šakić i nepoznata osoba prilagodili su dvije lokacije u Dragočaju, u pošumljenom pojasu pored lokalnog puta koji su koristili za svoje skrivanje i skrivanje motocikla, te za osmatranje i izvršenje krivičnog djela. Zatim su 15. maja prošle godine oko 11.15 časova u zaseoku Kočići u zasjedi sačekali Ćuluma koji je vozilom naišao putem”, navodi se u optužnici.

U kritično vrijeme Ćulum se ”golfom 6” kretao makadamskim putem, nedaleko od kuće u kojoj je boravio sa majkom i očuhom, kada su napadači zapucali iz ”bunkera” uz put. Prema vozilu su ispaljena najmanje 22 hica iz dva automatska oružja, koja su Ćulumu nanijela više teških povreda od kojih je na mjestu ostao mrtav.

Tokom suđenja vještaci su naveli da je na Ćuluma pucano sa tri strane. Pogođen je, između ostalog, u glavu i srce i nije imao promil šanse da preživi. Utvrđeno je i da je 13 hitaca ispaljeno iz jedne, a devet iz druge automatske puške. Međutim, oružje kojim je ubijen tokom istrage nije pronađeno.

Nakon ubistva, ubice su motociklom pobjegle s mjesta zločina. Snimljeni su nadzornim kamerama kako bježe iz Dragočaja. Bili su obučeni u maskirnu odjeću, dok su preko glava nosili motociklističke kacige. Navodno su pobjegli prema Kozari, na području opštine Gradiška. Međutim, ni motocikl tokom istrage nije pronađen.