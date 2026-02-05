Logo
Tužilaštvo se oglasilo o zapljeni veće količine konoplje u Bijeljini

05.02.2026

13:43

Тужилаштво у Бијељини
Foto: Pravosuđe.ba

Nakon što je policija 3. februara u Bijeljini pronašla veću količinu konoplje i više radnih mašina, oglasili su se iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini odakle su naveli da u ovom slučaju nije dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu, niti neko lice trenutno ima status osumnjičenog.

Kako ističu, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina izvršili pretres jedne lokacije na području Bijeljine i tom prilikom su pronašli i izuzeli veću količinu biljne materije.

"Radi se o objektu koji je izdat na korištenje trećem licu, navodno radi uzgoja industrijske konoplje, za što se trenutno vrše provjere i prikuplja relevantna dokumentacija", navode iz Tužilaštva.

U ovom slučaju, dežurni tužilac je naložio preduzimanje daljih mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih činjenica i navoda u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske.

"Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini nije dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu, niti neko lice trenutno ima status osumnjičenog. Tužilaštvo će nakon prikupljanja dokaza i utvrđivanja relevantnih činjenica, javnost obavijestiti u pogledu tužilačke odluke i da li u konkretnom slučaju ima elemenata krivičnog d‌jela", ističe se u saopštenju.

