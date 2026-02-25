Koliko puta vjernici mogu da se pričeste tokom Vaskršnjeg posta?

Veliki ili Vaskršnji post u 2026. godini, koji je počeo 23. februara i trajaće do 11. aprila, period je kad se vjernici duhovno i tjelesno pripremaju kroz molitvu, post i tradiciju crkvenih bogosluženja. Iako mnogi misle da bi na pričešće mogli da odu tek poslije sedam nedjelja posta, na sam dan Vaskrsa 12. aprila, istina je da vjernici mogu da pristupe Svetoj čaši i ranije, i to više puta tokom posta, ali pod određenim uslovima.

Pričešće kod pravoslavnih vjernika predstavlja krunu svakog posta. Primanje Svetih tajni – Hristovog tijela i krvi – u obliku hljeba i vina tokom Božanske liturgije, predstavlja čin zajedništva sa Hristom i Crkvom, kojim se vjernici duhovno jačaju i učestvuju u spasenju. Prije svake pričesti tokom Vaskršnjeg posta, vjernik treba ne samo da posti i uzdržava se od mrsne hrane, što predstavlja čin tjelesnog i duhovnog poslušanja, već je neophodno i da pristupi ispovijesti, jer samo kroz pokajanje i očišćeno srce može s pravom i duhovno primiti Svetu tajnu pričešća i ostvariti zajedništvo sa Isusom Hristom.

"Učinićete veći podvig nego da ste cijelog života na hljebu i vodi"

U prvim danima posta, tokom takozvanog Trimirja, kad se ne jede ništa i ne pije ništa (izuzev vode) uobičajeno se ne služi Božanska Liturgija niti Liturgija pređeosvećenih darova. Tokom prva dva dana Trimirja vjernici ne mogu da se pričeste. Već trećeg dana Trimirja u mnogim hramovima sveštenici služe Liturgiju pređeosvećenih darova. Na ovoj liturgiji vjernici mogu da pristupe Svetim tajnama, uz duhovnu pripremu.

Prva nedjelja posta, koja će ove godine biti obeležena 1. marta, poznata je i kao Nedjelja pravoslavlja ili Čista nedjelja, i obilježva se služenjem Božanske liturgije. To je, ujedno i dan kad vjernici mogu da se pričeste.

U narednim nedeljama posta, svake nedjelje – 8. marta (Nedjelja svetog Grigorija Palame ili Pačista nedjelja), 15. marta (Nedjelja Časnog krsta ili Krstopoklona), 22. marta (Nedjelja Svetog Jovana Lestvičnika ili Sredoposna), 29. marta (Nedelja svete Marije Egipatske – Gluv(n)a nedelja) – služi se Božanska liturgija, pa su to dani kad je pričešće moguće uz prethodnu ispovijest i molitvu. U mnogim parohijama se takođe tokom srijede i petka služi Liturgija pređeosvećenih darova, pa se i tih dana može pristupiti pričešću pod istim uslovima.

Posebna pažnja se obraća na Veliki petak, koji ove godine "pada" 10. aprila, a koji je dan sjećanja na Hristovo stradanje. Zbog prirode bogosluženja, na Veliki petak sveštenici ne služe Božansku liturgiju niti Liturgiju prđeeosvećenih darova, pa na Veliki petak pričešće nije moguće.