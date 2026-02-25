Horor u Novom Sadu: Brat izbo brata

Izvor:
Kurir
25.02.2026
22:20
Mladić (25) povrijeđen je danas u Novom Sadu.
Kako prenosi 192, mladić je prijavio policiji da ga je ubo brat star 28 godina.
Napad se dogodio večeras oko 20:30 u Ulici Stefana Prvovenčanog u novosadskom naselju Adice.
Po riječima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mjesta. Mladić (25) je nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen u svjesnom stanju na odjeljenje hirurgije UC KCV.
