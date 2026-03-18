Novo pogoršanje: Stiže talas kiše i snijega, poznato kada

Sunčanog i toplog vremena, kakvo smo imali kroz veći dio prve polovine marta, vjerovatno više nećemo imati do kraja ovog mjeseca.

Od juče smo ušli u period sa nešto nižim temperaturama, uz više oblačnosti i povremene padavine, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Do kraja ovog mjeseca, u većem dijelu zemlje dominiraće umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Do ned‌jelje, 22. marta, uglavnom suvo vrijeme, slaba kiša ili malo snijega na planinama mogući samo rijetko u naletima.

Temperature u granicama prosječnih vrijednosti za ovo doba godine ili malo ispod prosjeka. Jutra prohladna i hladna uz lokalno mraz. Dnevna temperatura uglavnom od 8 do 13, lokalno do 16 stepeni.

U većem dijelu zemlje narednih dana povremeno umjeren do lokalno na udare jak sjeveroistočni vjetar ili bura.

Novi talas nešto jačih padavina moguć je oko 25. marta.

I druge prognoze ukazuju na to da je poslije ovog datuma moguće novo pogoršanje, koje bi donijelo relativno hladan i padavinama bogat kraj mjeseca.