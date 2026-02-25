Logo
Large banner

Galatasaraj u produžecima spriječio čudo Juventusa

Autor:

Stevan Lulić

25.02.2026

23:38

Komentari:

0
Јувентус - Галатасарај
Foto: Tanjug/Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Fudbaleri Juventusa nisu uspjeli da naprave čudo, iako su bilo tome na pragu, u šesnaestini finala Lige šampiona.

Juventus je u prvoj utakmici poražen od Glatasaraja poražen sa 5:2, a pobjeda od 3:2 u drugoj im nije bila dovoljna za plasman dalje.

Imao je Juve skoro sve u prvih 90 minuta, izborio produžetke, ali su Turci tamo spriječili čudo.

Sa dva gola uspjeli su da se domognu osmine finala i tako Staroj dami sruše snove.

Juventus je do prednosti došao u 37 minutu preko Lokatelija, što je bio i konačan rezultat prvog poluvremena.

Na 2:0 povećao je Gati u 70. minutu i to nakon što je Juve u 48. ostao sa igračem manje jer je Keli dobio crveni karton.

Italijani se potpuno vraćaju u igru Mekenija u 82. minutu i tako dolaze do produžetaka.

Ipak, za više nisu imali snage, pa je Galata u prvom minutu prvog produžetka smanjio na 3:1 preko Osimena.

Svega minut prije kraja tačku na I stavlja Jilmaz.

Prošli i Real i PSŽ

U osminu finala prošli su i Real i PSŽ. Madriđani su nakon preokreta golovima Čuamenija i Vinicijusa srušili Benfiku. Portugalci su prije toga poveli golom Rafe Silve.

Parižani su remizirali sa Monakom (2:2). što im je zbog pobjede od 3:2 u prvoj utakmici bilo dovoljno za plasman dalje.

Monako je došao do prednosti u 45. minutu golom Akliučea, da bi PSŽ preokrenuo golovima Markinjosa i Kvartskvelije u 60, odnosno 66. minutu.

Konačan rezultat postavio je Teze u drugom minutu sudijske nadoknade.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Juventus

Galatasaraj Juventus

Liga šampiona

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Повреда Крстовића

Fudbal

Jeziva fotografija iz svlačionice nakon meča Atalante i Borusije

2 h

0
Инцидент у Бањалуци

Fudbal

Letjele stolice u Banjaluci: Obračun sa navijačima iz Cazina eskalirao

3 h

0
Борусија Дортмунд - Аталанта

Fudbal

Drama na kvadrat: Borusija prokockala prednost, vratila se pa je Samardžić sahranio

4 h

0
Жељезничар - Слога Куп БиХ

Fudbal

Sloga ućutkala Grbavicu i došla na prag polufinala Kupa

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Galatasaraj u produžecima spriječio čudo Juventusa

23

08

Incident u saobraćaju: Vozač iz BiH nakon svađe izvukao pištolj, pa prijetio drugom vozaču

23

05

Mladić iz BiH izbačen iz auta u pokretu, sumnja se na otmicu

23

01

Jeziva fotografija iz svlačionice nakon meča Atalante i Borusije

23

00

Koliko puta vjernici mogu da se pričeste tokom Vaskršnjeg posta?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner