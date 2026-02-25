Galatasaraj u produžecima spriječio čudo Juventusa

Fudbaleri Juventusa nisu uspjeli da naprave čudo, iako su bilo tome na pragu, u šesnaestini finala Lige šampiona.

Juventus je u prvoj utakmici poražen od Glatasaraja poražen sa 5:2, a pobjeda od 3:2 u drugoj im nije bila dovoljna za plasman dalje.

Imao je Juve skoro sve u prvih 90 minuta, izborio produžetke, ali su Turci tamo spriječili čudo.

Sa dva gola uspjeli su da se domognu osmine finala i tako Staroj dami sruše snove.

Juventus je do prednosti došao u 37 minutu preko Lokatelija, što je bio i konačan rezultat prvog poluvremena.

Na 2:0 povećao je Gati u 70. minutu i to nakon što je Juve u 48. ostao sa igračem manje jer je Keli dobio crveni karton.

Italijani se potpuno vraćaju u igru Mekenija u 82. minutu i tako dolaze do produžetaka.

Ipak, za više nisu imali snage, pa je Galata u prvom minutu prvog produžetka smanjio na 3:1 preko Osimena.

Svega minut prije kraja tačku na I stavlja Jilmaz.

Prošli i Real i PSŽ

U osminu finala prošli su i Real i PSŽ. Madriđani su nakon preokreta golovima Čuamenija i Vinicijusa srušili Benfiku. Portugalci su prije toga poveli golom Rafe Silve.

Parižani su remizirali sa Monakom (2:2). što im je zbog pobjede od 3:2 u prvoj utakmici bilo dovoljno za plasman dalje.

Monako je došao do prednosti u 45. minutu golom Akliučea, da bi PSŽ preokrenuo golovima Markinjosa i Kvartskvelije u 60, odnosno 66. minutu.

Konačan rezultat postavio je Teze u drugom minutu sudijske nadoknade.