Opasnost od požara: Iz prodaje povučen svjetlosni lanac

Autor:ATV
19.03.2026
12:51
Komentari:0
Sa tržišta BiH povučen je svjetlosni lanac "20 LED dekorativ lajts" porijeklom iz Kine, jer postoji opasnost od strujnog udara i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Riječ je o svjetlosnom lancu čiji je bar kod 8699188885541, a opasan je zato što je dužina napojnog kabla između utikača i prve svjetiljke manja od minimalno dozvoljene, prenijela je Srna.
Ovaj proizvod predstavlja opasnost i zbog toga što je nedozvoljene klase izolacije, nije propisno označen, nisu navedena neophodna upozorenja, a nije ni usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60598-2-20.
Potrošačima se savjetuje da ovaj proizvod prestanu koristiti, te da ga vrate u trgovinu maloprodaje ili uvozniku.
