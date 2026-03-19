Logo
Large banner

Opasnost od požara: Iz prodaje povučen svjetlosni lanac

Autor:

ATV

19.03.2026

12:51

Komentari:

0
Опасност од пожара: Из продаје повучен свјетлосни ланац

Sa tržišta BiH povučen je svjetlosni lanac "20 LED dekorativ lajts" porijeklom iz Kine, jer postoji opasnost od strujnog udara i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o svjetlosnom lancu čiji je bar kod 8699188885541, a opasan je zato što je dužina napojnog kabla između utikača i prve svjetiljke manja od minimalno dozvoljene, prenijela je Srna.

Ovaj proizvod predstavlja opasnost i zbog toga što je nedozvoljene klase izolacije, nije propisno označen, nisu navedena neophodna upozorenja, a nije ni usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60598-2-20.

Potrošačima se savjetuje da ovaj proizvod prestanu koristiti, te da ga vrate u trgovinu maloprodaje ili uvozniku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

43

Radnici ostali bez posla: Vlada Srpske izdvaja 800.000 KM

15

35

Soni iznenadio sve: Stiglo novo ažuriranje za PlayStation 3 nakon 20 godina

15

35

Po hitnom postupku: Mijenja se Zakon o energetici Republike Srpske

15

25

Selak: Oduzeta imovina ne može biti „državna“ – pripada entitetima i njihovim institucijama

15

23

Dramatičan snimak: Raketa pala pored ruskog novinara, hitno prebačen u bolnicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner