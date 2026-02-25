Logo
Large banner

Letjele stolice u Banjaluci: Obračun sa navijačima iz Cazina eskalirao

Izvor:

Agencije

25.02.2026

21:24

Komentari:

0
Инцидент у Бањалуци
Foto: Screenshot / YouTube

Potpuni haos obilježio je susret futsal ekipa Borac Banjaluka i MNK Bubamara Cazin u Banjaluci.

Dvije ekipe sastale su se u okviru četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, a tim iz Cazina imao je podršku svojih navijača i na gostujućem terenu.

Ipak, već na samom početku meča došlo je do ozbiljnih nereda na tribinama.

Prema dostupnim informacijama, određena grupa osoba upala je među pristalice gostujućeg kluba i izazvala incident.

Na teren su letjele stolice, a kamerman utakmice, koja se direktno prenosi na Jutjubu, sklonio je kadar kako se ne bi vidjelo.

Podijeli:

Tagovi :

incident

Banjaluka

Futsal

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Борусија Дортмунд - Аталанта

Fudbal

Drama na kvadrat: Borusija prokockala prednost, vratila se pa je Samardžić sahranio

2 h

0
Жељезничар - Слога Куп БиХ

Fudbal

Sloga ućutkala Grbavicu i došla na prag polufinala Kupa

4 h

0
Повреда Цветановског на утакмици Жељезничар - Слога

Fudbal

Horor na utakmici Željezničara i Sloge: Krici fudbalera se prolamali stadionom

5 h

0
ФК Лакташи ФК Радник КУП БиХ

Fudbal

Bašić srušio Radnik, Laktaši nadomak polufinala Kupa BiH

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Oglasila se bivša snajka Ivice Dačića

22

52

''EU trpi posljedice migracija''

22

49

Hoće ih pare: Njima mart donosi obilje novca

22

42

Centralne vijesti 25.02.2026.

22

40

Najzdravija hrana koju možete jesti prije spavanja: Ne goji, a drži vas sitim

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner