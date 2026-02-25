Letjele stolice u Banjaluci: Obračun sa navijačima iz Cazina eskalirao

Potpuni haos obilježio je susret futsal ekipa Borac Banjaluka i MNK Bubamara Cazin u Banjaluci.

Dvije ekipe sastale su se u okviru četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, a tim iz Cazina imao je podršku svojih navijača i na gostujućem terenu.

Ipak, već na samom početku meča došlo je do ozbiljnih nereda na tribinama.

Prema dostupnim informacijama, određena grupa osoba upala je među pristalice gostujućeg kluba i izazvala incident.

Na teren su letjele stolice, a kamerman utakmice, koja se direktno prenosi na Jutjubu, sklonio je kadar kako se ne bi vidjelo.