Sloga ućutkala Grbavicu i došla na prag polufinala Kupa

Željezničar i Sloga odigrali su na Grbavici prvu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, a blago rečeno skromna fudbalska predstava okončana je pobjedom gostiju koji su u 95. došli do pogotka za 1:0.

Nakon tri uzastopna ligaška poraza, Željezničar je ranije ostao bez trenera, pa je ekipu protiv Sloge vodio privremeni trener Dino Đurbuzović, ali ponovo su fudbaleri u plavim dresovima izgledali tromo, nemoćno, bezidejno...

Fudbal Horor na utakmici Željezničara i Sloge: Krici fudbalera se prolamali stadionom

Ništa bolje nisu izgledali ni njihovi protivnici sa druge strane, ali su ipak došli do pobjede.

Jako slaba utakmica je odigrana, a obilježena je brojnim startovima i prekršajima. Zbog jednog takvog teško je stradao Matej Cvetanovski u prvom dijelu, pa je na nosilima odnesen do kola hitne pomoći, tako da će biti zbrinut u bolnici.

U prvih 45 minuta, izuzev toga, skoro da nije bilo ništa vrijedno spomena, tek poneki slab pokušaj na obje strane, ali bez stopostotnih šansi.

Ni nastavak ne donosi puno toga. Kao da su domaći bili nešto konkretniji i ofanzivniji, ali nisu uspijevali doći do šanse.

Region Osuđen nasilnik za brutalno prebijanje Srpkinje (22): Iživljavao se nad njom dok je ležala bez svijesti

Alić je u 52. minutu snažno tukao iz slobodnjaka, ali pored lijeve stative bivšeg golmana Željezničara, Erića. Alić je potom u 55. centrirao iz kornera, Krpić pokušao glavom sa osam metara, ali bio je siguran Erić.

Imao je Željezničar svoj period, napadao, ali nedovoljno da se zatrese mreža gostiju iz Doboja, koji su u nastavku bili potpuno fokusirani na odbranu svog gola.

U 66. bilježimo jedan traljav udarac Galčeva, što je Erić lako zaustavio. Kasnije je loše pucao i Pejić, visoko preko gola. Domaća ekipa je napadala sve više i više kako se bližio kraj, a najbliže golu bila je u 79. minutu.

Odinaka je centrirao, Erić pomalo nespretno intervenisao i skrenuo loptu u stativu da bi je Božičković potom u zadnji čas izbacio sa gol-linije. Na samom kraju Sloga stiže neočekivano do gola i ima veliku prednost pred revanš. Jović je izašao sam i matirao Muftića nakon pogreške zadnje linije domaćih.

Podsjetićemo da su Manijaci na poluvremenu napustili Grbavicu zbog protesta prema Areni Sport i nepopularnim terminima utakmica.

Scena Isplivao snimak koji nigdje nije emitovan: Uroš i Bora prisniji nego ikada

Sve u svemu, loše izdanje Plavih, a putnik u polufinale rješavaće se u Doboju za sedam dana.

Prije toga, Željo ima težak meč sa Zrinjskim kod kuće u ligi, dok će Sloga u goste Širokom Brijegu.

Inače, prvi četvrtfinalni meč je odigran danas od 13 sati u Laktašima gdje je istoimena domaća ekipa sa 2:0 iznenadila Radnik, a od 18:30 sati igraju Sarajevo i Velež.

Meč GOŠK-a i Zrinjskog igra se 5. marta, pošto Plemiće čeka gostovanje Crystal Palace u revanšu plej-ofa Lige Konferencija.