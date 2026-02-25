Real na Benfiku bez ključnog igrača?

Večeras od 21.00 se igra revanš plej-ofa za plasman u osminu finala Liga šampiona između Real Madrida i Benfike. Igrači Reala brane rezultat od 1:0 iz prvog meča, ali mnoge njihove navijače najviše brine povreda najveće zvijezde Kilijana Mbapea.

Revanš meč plej-of faze ovogodišnje Lige šampiona odigraće se večeras u Madridu. Biće to njihov treći duel, za manje od mjesec dana. Madriđani na stadionu Santijago Bernabeu brane minimalnu prednost stečenu na gostovanju u Lisabonu.

Međutim, velika briga, strah, i neizvijesnost osjeća se kod svakog navijača Galaktikosa. Kako se navodi u španskim medijima, prethodnih dana Kilijan Mbape nije trenirao punim intenzitetom, zbog bolova u koljenu i njegov nastup za večeras i dalje je upitan. Francuski fudbaler dosta ranije je završio trening, i njega očekuju dodatni pregledi. Takođe,na probleme s povredom žalio se i Federiko Valverde, mada zasad, njegova povreda nije previše ozbiljna. Naravno, više informacija o stanju ova dva igrača, znaćemo tek pred samu utakmicu.

Nakon veoma teške i minimalne, ali izuzetno značajne pobjede u prvom meču, u kom je Vinisijus Žunior, postigao jedini gol, izabranici Alvara Arbeloe pokušaće da pred svojim navijačima obezbijede prolaz među šesnaest najboljih. Treba reći da je klub iz Madrida rijetko kada gubio ovako važne i odlučujuće utakmice.

Iako Real ima prednost, nipošto se ne smije zaboraviti meč odigran 28. januara ove godine. Benfika je tada u ligaškom dijelu takmičenja potpuno iznenadila fudbalski svijet, pobijedvši Real rezultatom 4:2. Upravo taj poraz natjerao je Madriđane da težim putem, odnosno kroz plej-of, umjesto direktnim plasmanom, traže svoje mjesto među 16 najboljih.

Real je dosad dalje prolazio iz 22 od poslednja 23 meča nokaut faze Lige šampiona u kojima je pobijedio u prvoj utakmici – izuzetak u ovoj seriji bio je jedino protiv Ajaksa u osmini finala u sezoni 2018/2019 (2:1 prva utakmica, dok je 1:4 bilo u revanšu). Pred ovaj revanš, izgleda da madridski tim ima i određenih zdravstvenih problema, i to ključnih igrača domaće ekipe.

Sa druge strane Benfika je prošla samo jednu od osam prethodnih nokaut faza u velikim evropskim takmičenjima, a kada je izgubila prvu utakmicu kod kuće – izgubili su od Dinama iz Bukurešta sa 1:0 u prvom kolu Kupa Uefa, sada već davne 1999/2000, da bi kasnije pobijedili u gostima sa 2:0 i plasirali se u sljedeće kolo.

Benfika je što se tiče igračkog kadra, u nešto povoljnijoj situaciji. Ipak, ogromni nedostatak za goste iz Lisabona, svakako, biće odsustvo šefa stručnog štaba Žozea Murinja, on je dobio crveni karton u prvom meču, tako da neće moći da vodi ekipu sa klupe na njemu dobro poznatom protivničkom terenu. Već u petak 27.02.2026, zakazan je žrijeb u Nionu, i tada će pobjednik ovog dvomeča saznati ime svog protivnika u osmini finala. Mogući protivnici pobjednika iz meča biće Sporting iz Lisabona ili Mančester Siti.

Sudije ovog veoma zanimljivog meča biće Slovenaci. Glavni sudija meča biće Slavko Vinčić, a asistiraće mu sunarodnici Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič, četvrti sudija je David Šmajc, dok će u VAR sobi biti Njemac Kristijan Dingert i Italijan Danijele Čifi.