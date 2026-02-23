Logo
Novi rasistički skandal potresa svlačionicu Real Madrida

23.02.2026

13:34

Komentari:

0
Нови расистички скандал потреса свлачионицу Реал Мадрида

Novi problem pogodio je Real Madrid nakon što je njihov defanzivac Dean Huijsen optužen za rasizam zbog ponovnog dijeljenja spornog sadržaja na društvenim mrežama.

Klub je objavio izvinjenje na kineskoj platformi Weibo, navodeći da je igrač nenamjerno proslijedio uvredljiv materijal i da žali zbog izazvane neugodnosti.

Kontroverza je izbila kada su kineski korisnici reagovali na fotografiju i komentare koji su, prema njihovom tumačenju, vrijeđali Azijate. Sporni sadržaj je ubrzo uklonjen, ali su reakcije navijača ostale snažne, uz zahtjeve da se izvinjenje objavi i na međunarodnim kanalima komunikacije, a ne samo na kineskom tržištu.

Cijeli slučaj dolazi nedugo nakon tenzija na meču protiv Benfike, kada je Vinisijus Žunior optužio rivala za rasističke uvrede, pa se madridski klub ponovo našao u centru osjetljive teme.

Zbog toga je pažnja javnosti sada još veća, a reakcije navijača i medija posebno oštre.

Real Madrid

Rasizam

