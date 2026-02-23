"Marakana" jutro posle derbija: Iz kluba poručuju – šteta nikad veća

Crvena zvezda je slavila nad Partizanom (3:0) i time napravila rekordnu razliku između dva najveća u rivala u više nego uzavreloj atmosferi.

Prije svega na južnoj tribini gde su bili smještene pristalice gostujućeg tima.

Kako svjedoče fotografije i video zapisi sa lica mjesta, veliki broj stolica je iščupan iz svog ležišta, a u jednom trenutku tokom, te poslije okončanja meča su i zapaljene.

Postojala je i opasnost da se meč prekine zbog toga. Navijači crno-bijelih su upozoreni, nakon čega je dopušten ulazak vatrogasaca na tribinu koji su požar ugasili.

Fudbal Užasne scene: Prekinut derbi, "Grobari" zapalili tribinu!

Prema navodima ljudi iz kluba domaćina, šteta je, osim na tribinama, naneta i semaforu, u toaletima i na kapijama. Procjena je da Zvezda mora da izdvoji 200.000 evra kako bi je sanirala.

Kako tvrde, to je najveća šteta do sada...