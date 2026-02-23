"Marakana" jutro posle derbija: Iz kluba poručuju – šteta nikad veća

Izvor:
B92
23.02.2026
12:15
Stadion "Rajko Mitić" pretrpio je značajnu štetu toko 178. "vječitog" derbija.
Crvena zvezda je slavila nad Partizanom (3:0) i time napravila rekordnu razliku između dva najveća u rivala u više nego uzavreloj atmosferi.
Prije svega na južnoj tribini gde su bili smještene pristalice gostujućeg tima.
Kako svjedoče fotografije i video zapisi sa lica mjesta, veliki broj stolica je iščupan iz svog ležišta, a u jednom trenutku tokom, te poslije okončanja meča su i zapaljene.
Postojala je i opasnost da se meč prekine zbog toga. Navijači crno-bijelih su upozoreni, nakon čega je dopušten ulazak vatrogasaca na tribinu koji su požar ugasili.
Užasne scene: Prekinut derbi, "Grobari" zapalili tribinu!
Prema navodima ljudi iz kluba domaćina, šteta je, osim na tribinama, naneta i semaforu, u toaletima i na kapijama. Procjena je da Zvezda mora da izdvoji 200.000 evra kako bi je sanirala.
Kako tvrde, to je najveća šteta do sada...
