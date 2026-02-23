Ko je Damir Čakar? Preuzeo je vruću trenersku stolicu Partizana

Ko je Damir Čakar?

Damir Čekar je fudbalski trener i bivši fudbaler. Rođen je u Pljevljima u Crnoj Gori 28. juna 1973. godine.

Ponikao je u Rudaru iz rodnih Pljevalja, ali je još kao petnaestogodišnjak otišao u Budućnost, sa kojom će u sezoni 1990/91 osvojiti Kup Jugoslavije za omladince (uz Čakara, najpoznatija imena iz te generacije Budućnosti su Viktor Trenevski i Miodrag Vukotić), pobjedom na penale u finalu, nad ekipom Rijeke. U seniorskom fudbalu, afirmaciju je ipak stekao u matičnom Rudaru, sa kojim je u sezoni 1992/93 izborio plasman u prvu ligu. Ipak, prvoligaško iskustvo nije sticao igrajući za Rudar, pošto je te 1993. godine prešao u čačanski Borac, za koji će igrati sezonu i po, prije nego što januara 1995. dolazi u Partizan.

Odlično je odigrao proljećni dio te sezone, dao je 7 golova na 12 utakmica, a najpoznatiji gol koji je postigao tog proljeća, pokazaće se, bio je onaj iz penala, u 99. večitom derbiju. To je, naime, bio posljednji dosuđeni penal u derbijima za Partizan, u narednih 22 i po godine, sve do oktobra 2017. U naredne dve sezone Partizan osvaja titule, a Damir Čakar je najbolji strelac ekipe i jedan od najboljih u ligi. Navijačima Partizana u sećanju je posebno ostao po jakom šutu, vjerovatno najjačem u našem fudbalu u tog vrijeme.

Iz Partizana je otišao u leto 1997. godine, u francusku Šatero, sa kojim je te sezone ispao iz prve lige, a nakon sezone u drugoj ligi, kada nije mnogo igrao, vratio se u jugoslovenski fudbal, u ekipu Sartida iz Smedereva. Kako je bio povrijeđen u to vrijeme, vrlo je malo igrao za Smederevce, a sljedeću sezonu odigrao je, i to odlično, za Sutjesku. Poslije godinu dana u Nikšiću, Damir Čakar se u ljeto 2001. godine, vratio u Partizan. Mada nešto manje ubojit nego u prvom mandatu u crno - bijelom dresu, Čakar je i sada bio jedan od najboljih strijelaca ekipe i standardni član prve postave, barem u prve dve sezone po povratku u klub. Bio je dio tima koji je u sezoni 2003/04 izborio prvo učešće u Ligi šampiona, čak i strijelac u penal seriji u Njukaslu, mada je tada već izgubio mjesto startera, pošto su prednost imali mlađi Delibašić i Iliev. U februaru 2005. godine, vratio se u matični Rudar, za koji će odigrati još sezonu i po, da bi karijeru završio u Mogrenu, u sezoni 2007/08. U leto 2019. godine, postao je sportski direktor svog Rudara.

Sa Partizanom je osvojio 4 titule prvaka - 1996, 1997, 2002. i 2003. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je tri puta.

Trenerski put

Iako je u javnosti često bio prisutan kao sportski radnik i skaut, Čakar je svoje trenersko i rukovodeće iskustvo klesao kroz različite uloge u fudbalu. Njegov povratak u Humsku u novoj ulozi smatra se pokušajem kluba da vrati identitet i borbenost, što je upravo ono što je Partizanu nedostajalo na posljednjem derbiju.

Nakon igračke karijere, Čakar se okrenuo trenerskom radu i drugim funkcijama u fudbalu. Radio je kao: