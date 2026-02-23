Ekspresna reakcija poslije derbija – Partizan našao novog trenera?

Poslije najava da je Nenad Stojaković pred odlaskom iz FK Partizan, u Humskoj su, prema svemu sudeći, brzo reagovali i pronašli rješenje za klupu.

Kako prenosi Kurir, novi šef stručnog štaba trebalo bi da bude dosadašnji pomoćni trener i nekadašnji fudbaler crno-bijelih Damir Čakar.

On će, navodno, do kraja sezone predvoditi ekipu zajedno sa Đorđijem Ćetkovićem.

Čakar posjeduje UEFA Pro licencu, čime ispunjava sve formalne uslove za obavljanje funkcije glavnog trenera.

Očekuje se da će u radu imati značajnu podršku Ćetkovića, koji je i ranije imao sličnu ulogu u stručnom štabu, uključujući saradnju sa Markom Jovanovićem, aktuelnim trenerom FK Teleoptik.

Trenersku karijeru Čakar je započeo kao asistent Aleksandru Stankoviću i Izetu Ljajiću u FK Novi Pazar. Nakon toga je u kraćem periodu samostalno vodio Novi Pazar, a potom i crnogorski FK Bokelj.

Zvanična potvrda iz kluba još se očekuje.