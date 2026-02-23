Logo
Large banner

Ekspresna reakcija poslije derbija – Partizan našao novog trenera?

23.02.2026

10:48

Komentari:

0
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан
Foto: ATV

Poslije najava da je Nenad Stojaković pred odlaskom iz FK Partizan, u Humskoj su, prema svemu sudeći, brzo reagovali i pronašli rješenje za klupu.

Kako prenosi Kurir, novi šef stručnog štaba trebalo bi da bude dosadašnji pomoćni trener i nekadašnji fudbaler crno-bijelih Damir Čakar.

On će, navodno, do kraja sezone predvoditi ekipu zajedno sa Đorđijem Ćetkovićem.

Čakar posjeduje UEFA Pro licencu, čime ispunjava sve formalne uslove za obavljanje funkcije glavnog trenera.

Očekuje se da će u radu imati značajnu podršku Ćetkovića, koji je i ranije imao sličnu ulogu u stručnom štabu, uključujući saradnju sa Markom Jovanovićem, aktuelnim trenerom FK Teleoptik.

Trenersku karijeru Čakar je započeo kao asistent Aleksandru Stankoviću i Izetu Ljajiću u FK Novi Pazar. Nakon toga je u kraćem periodu samostalno vodio Novi Pazar, a potom i crnogorski FK Bokelj.

Zvanična potvrda iz kluba još se očekuje.

Podijeli:

Tagovi :

FK Partizan

Nenad Stojaković

derbi zvezda partizan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Fudbal

Sudijski ekspert bez dlake na jeziku: Srbija bruji o ovom detalju sa derbija

4 h

0
Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

Fudbal

Stanković: Možda smo mogli i gol više da damo

16 h

0
Стојаковић након дербија: Овај тренутак је одлучио меч!

Fudbal

Stojaković nakon derbija: Ovaj trenutak je odlučio meč!

16 h

0
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Fudbal

Užasne scene: Prekinut derbi, "Grobari" zapalili tribinu!

18 h

0

Više iz rubrike

Славиша Стојановић више није тренер Жељезничара, екипу водио само четири утакмице

Fudbal

Slaviša Stojanović više nije trener Željezničara, ekipu vodio samo četiri utakmice

4 h

0
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Fudbal

Sudijski ekspert bez dlake na jeziku: Srbija bruji o ovom detalju sa derbija

4 h

0
Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

Fudbal

Stanković: Možda smo mogli i gol više da damo

16 h

0
Стојаковић након дербија: Овај тренутак је одлучио меч!

Fudbal

Stojaković nakon derbija: Ovaj trenutak je odlučio meč!

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

39

Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

12

39

Mišić: Povećanjem plata stvoreni uslovi za unapređenje predškolstva

12

33

Zaharova o vezi Endrua sa Epstinom: U Britaniji vlada "cirkus nakaza"

12

30

Ko je bio "El Menčo": Bivši policajac koji je stvorio najkrvaviji narko-kartel na svijetu

12

24

Bura u Barseloni: Laporta optužen za pranje novca, oglasio se i klub

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner