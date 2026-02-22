Stojaković nakon derbija: Ovaj trenutak je odlučio meč!

Trenutak koji je odlučio meč je promašen penal i poništen gol, rekao je trener Partizana Nenad Stojaković nakon 178. vječitog derbija u kojem je njegova ekipa poražena sa 3:0.

"Jako zahtjevna utakmica za nas. Ono što smo pripremali sproveli smo u prvom poluvremenu. Nismo uspjeli poslije prekida da reagujemo kako treba. U nastavku smo ostali bez jako važnog igrača i gubimo na agresivnosti. Trenutak koji je odlučio meč je promašen penal i poništen gol. Mislim da se u tom trenutku prelomila utakmica. Uspeli smo da napravimo pritisak u prvom poluvremenu. Imali smo situacije koje nismo realizovali", rekao je Stojaković, a onda prokomentarisao pitanje njegove ostavke.

"A što se tiče moje ostavke - nemam komentar na to."