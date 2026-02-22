Borcu "otvoren put" ka tituli

Fudbaleri Zrinjskog u Mostaru su u nedjelju, u posljednjoj utakmici 22. kola Wwin lige BiH odigrali 1:1 s ekipom Širokog Brijega.

Domaće je u vodstvo pogotkom s penala doveo Matej Šakota (52.), a konačnih 1:1, golom iz 59., postavio je Mato Stanić.

Rezultat odgovara Borcu

Rezultat iz hercegovačkog derbija najviše ide na ruku vodećem Borcem koji je sada na ugodnih plus 6 i otvoren mu je put ka tituli prvaka.

Tabela

Na tabeli je vodeći Borac s 50 bodova, šest više od Zrinjskog, dok treće Sarajevo ima 38. Velež je s 32 boda četvrti, slijede Široki Brijeg (30), Željezničar (25), Radnik (22) i Posušje (21), pretposljednja Sloga ima 19, kao i posljednje plasirani Rudar.