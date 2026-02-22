Logo
Large banner

Borcu "otvoren put" ka tituli

Izvor:

ATV

22.02.2026

17:34

Komentari:

0
ФК Борац
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbaleri Zrinjskog u Mostaru su u nedjelju, u posljednjoj utakmici 22. kola Wwin lige BiH odigrali 1:1 s ekipom Širokog Brijega.

Domaće je u vodstvo pogotkom s penala doveo Matej Šakota (52.), a konačnih 1:1, golom iz 59., postavio je Mato Stanić.

Rezultat odgovara Borcu

Rezultat iz hercegovačkog derbija najviše ide na ruku vodećem Borcem koji je sada na ugodnih plus 6 i otvoren mu je put ka tituli prvaka.

Tabela

Na tabeli je vodeći Borac s 50 bodova, šest više od Zrinjskog, dok treće Sarajevo ima 38. Velež je s 32 boda četvrti, slijede Široki Brijeg (30), Željezničar (25), Radnik (22) i Posušje (21), pretposljednja Sloga ima 19, kao i posljednje plasirani Rudar.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

Zrinjski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Велики резултат: Зрињски ремизирао са Кристал Паласом у Мостару

Fudbal

Veliki rezultat: Zrinjski remizirao sa Kristal Palasom u Mostaru

3 d

0
Борац "прегазио" Зрињски у Бањалуци

Fudbal

Borac "pregazio" Zrinjski u Banjaluci

1 sedm

0
Одржан жријеб Лиге конференција, Кристал Палас на Зрињски

Fudbal

Održan žrijeb Lige konferencija, Kristal Palas na Zrinjski

1 mj

0
Пораз Борца од Зрињског

Fudbal

Poraz Borca od Zrinjskog

2 mj

1

Više iz rubrike

Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут

Fudbal

Nemile scene na derbiju: Petarde na terenu, meč prekinut

3 h

0
Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

Fudbal

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

4 h

0
Појавио се снимак жестоког окршаја Делија и Гробара: "Радиле" мотке и штангле

Fudbal

Pojavio se snimak žestokog okršaja Delija i Grobara: "Radile" motke i štangle

4 h

0

Uživo

Звезда доминантна против највећег ривала, три гола у мрежи Партизана

Fudbal

Zvezda dominantna protiv najvećeg rivala, tri gola u mreži Partizana

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Preminuo Vladislav Jovanović

20

50

Pjevač odgađa sve nastupe zbog teške bolesti: "Prošao sam kroz pakao"

20

40

Sutra počinje Vaskršnji post: Traje 48 dana, a ovoga se obavezno treba pridržavati

20

27

Stanković: Možda smo mogli i gol više da damo

20

24

"Igra prestola" dobija nastavak koji objašnjava ko je Ludi kralj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner