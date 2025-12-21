Logo
Large banner

Poraz Borca od Zrinjskog

Izvor:

ATV

21.12.2025

17:07

Komentari:

1
Пораз Борца од Зрињског
Foto: FK Borac

Fudbaleri Zrinjskog savladali su Borac 1:0 u odloženom meču trećeg kola Premijer lige, čime je spuštena zavjesa na jesenji dio šampionata.

Jedini gol na utakmici postigao je Matej Šakota kojem je prethodno Damjan Šiškovski odbranio penal.

Defanzivac Zrinjskog u 31. minutu pokušao glavom nakon kornera, ali je čuvar mreže domaćeg tima dobro intervenisao.

U 49. minutu penal za Zrinjski. Šakota je šutirao, Šiškovski odbranio, ali je Šakota stigao do lopte u spremio je u mrežu.

Mogao je Borac do izjednačenja u 86. minutu kada se Nemanja Jakšić našao u izglednoj prilici, a lopta je prošla pored gola nakon šuta glavom.

Гацко, загађење сумпор

Gradovi i opštine

Građani pozvani da nose maske i smanje boravak na otvorenom

Minut kasnije se Viktor Rogan našao u prilici, ali njegov pokušaj odbranio je Tin Sajko.

U 89. minutu ponovo je Borac imao sjajnu priliku, ipak Miloš Jojić i Stojan Vranješ nisu bili precizni.

Borac na pauzu ide sa tri boda prednosti u odnosu na Zrinjski.

Podijeli:

Tagovi:

FK Borac

Zrinjski

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Усташке поруке на утакмици Динама под истрагом

Fudbal

Ustaške poruke na utakmici Dinama pod istragom

40 min

0
Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

Fudbal

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

3 h

0
Владан Милојевић, тренер Црвене звезде

Fudbal

Zvezda raskinula ugovor sa Vladanom Milojevićem

4 h

0
Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

Fudbal

Partizan porazom završio jesenji dio sezone

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Od Derviša do Obilićeva, Banjalučani ujedinili srca: Sakupljeno skoro 15.000 KM na "Krofnama iz bloka"

17

44

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

17

42

Dvije osobe poginule na auto-putu

17

27

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

17

22

Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner