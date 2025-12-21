Poraz Borca od Zrinjskog

Fudbaleri Zrinjskog savladali su Borac 1:0 u odloženom meču trećeg kola Premijer lige, čime je spuštena zavjesa na jesenji dio šampionata.

Jedini gol na utakmici postigao je Matej Šakota kojem je prethodno Damjan Šiškovski odbranio penal.

Defanzivac Zrinjskog u 31. minutu pokušao glavom nakon kornera, ali je čuvar mreže domaćeg tima dobro intervenisao.

U 49. minutu penal za Zrinjski. Šakota je šutirao, Šiškovski odbranio, ali je Šakota stigao do lopte u spremio je u mrežu.

Mogao je Borac do izjednačenja u 86. minutu kada se Nemanja Jakšić našao u izglednoj prilici, a lopta je prošla pored gola nakon šuta glavom.

Minut kasnije se Viktor Rogan našao u prilici, ali njegov pokušaj odbranio je Tin Sajko.

U 89. minutu ponovo je Borac imao sjajnu priliku, ipak Miloš Jojić i Stojan Vranješ nisu bili precizni.

Borac na pauzu ide sa tri boda prednosti u odnosu na Zrinjski.