Zvezda raskinula ugovor sa Vladanom Milojevićem

Sada je i zvanično - Crvena zvezda i Vladan Milojević se razilaze. Potvrđeno je ovo na Marakani, odakle je saopšteno da je ugovor sporazumno raskinut .

Meč protiv Mladosti iz Lučana je bio posljednji na kojem je u drugom mandatu Vladan Milojević vodio crveno-bijele, koji su na jesenjoj polusezoni završili kao drugi na tabeli, sa bodom manje od Partizana.

Crveno-bijeli su na Instagramu objavili da je sa Milojevićem sporazumno raskinuti ugovor i da on od danas i zvanično više nije šef stručnog štaba kluba sa Marakane, a njega bi već od ponedjeljka trebalo da nasledi Dejan Stanković.

Pozdravio se sa igračima

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da je, sporazumno raskinut ugovor sa Vladanom Milojevićem, koji od danas više neće obavljati funkciju šefa stručnog štaba našeg kluba", naveli su iz Zvezde.

Dodali su da se Vladan Milojević pozdravio sa igračima, stručnim štabom i svim zaposlenima u klubu, uz riječi iskrene zahvalnosti i snažne emocije koje su obilježile njegov odlazak.

Upisao se u istoriju

"Od prvog do posljednjeg dana, Milojević je pokazao šta znači istinska odanost Crvenoj zvezdi – uvijek je bio tu kada je klubu bilo najpotrebnije, spreman da preuzme odgovornost, da stane ispred ekipe i da vodi Zvezdu sa vjerom, mirnoćom i snagom", poručuju iz Kluba.

Dodaje se da se Milojević svojim radom, posvećenošću i rezultatima zauvijek upisao u istoriju Crvene zvezde.

"Pod njegovim vođstvom klub je ostvario velike uspjehe, oborio brojne rekorde i vratio Zvezdu tamo gdje joj je i mjesto – na evropsku fudbalsku mapu. Ono što ga čini posebnim jeste činjenica da je u oba mandata uspio da probudi snažnu emociju kod navijača, da im vrati vjeru, ponos i osjećaj zajedništva koji Crvenu zvezdu čine jedinstvenom. Navijači će Vladanu Milojeviću zauvijek biti zahvalni za sve trenutke sreće, radosti i ponosa koje im je priredio, za evropske noći koje će se pamtiti i za osmijehe koji su se rađali na tribinama Marakane", napisali su iz Zvezde i dodali:

"Fudbalski klub Crvena zvezda izražava ogromnu i iskrenu zahvalnost Vladanu Milojeviću na svemu što je dao klubu, na svakom momentu borbe, svakom uspjehu i svakoj emociji koju je podijelio sa crveno-bijelom porodicom. Vrata Crvene zvezde za Vladana Milojevića uvijek će biti otvorena, jer neki ljudi nisu samo dio istorije kluba – oni su dio njegove duše. Hvala ti, Miloje".