Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

Posljednjih dana u brojnim gradovima se sve teže diše zbog izuzetno zagađenog vazduha, a nadležni i stručnjaci pokušavaju da iznađu rješenje za ovaj problem.

Zbog sve veće koncentracije zagađujućih čestica ponovo je postalo aktuelno predviđanje stručnjaka za kvalitet Martina Taisa iz, sada već, davne 2018. godine.

Društvo Poznati bh. meteorolog objavio vijesti koje će obradovati sve

Naime, on već godinama unazad upozorava da se mora agresivno pristupiti rješavanju problema zagađenosti jer rezultati ne mogu doći preko noći.

Šta ja Tais rekao 2018. godine?

Tais je u intervjuu za magazin "Buka" te 2018. godine upozorio da bi ljudi mogli du budućnosti da "bježe iz Banjaluke i Sarajeva", ali ne zbog posla.

"Ljudi će bježati iz Sarajeva i Banjaluke, ne zbog posla, već zbog smrtonosnog onečišćenja zraka", rekao je tada Tais.

Dodao je da osim zagađenosti veliku opasnost predstavlja i neinformisanost.

"Problem neizvještavanja je najopasniji po građane jer zdravlje nema cijenu", upozorio je.

Kao uzrok problema Tais vidi više faktora.

"Pored specifičnog geografskog položaja pojedinih gradova tu je ljudski faktor - individualna ložišta u kojima se spaljuju ugljen, drva, pa čak i gume. Problem su i stare termoelektrane i stari automobili. U BiH se nalazi automobilski otpad Evrope neki automobili i danas sagorijevaju lož ulje. Sa druge strane Evropa se u potpunosti riješila sumpor-dioksida, dok su prosječne vrijednosti prašine 40-50 mikrograma. Kod nas je sumpor-dioksid ogroman problem, a vrijednosti prašine se kreću i do 400 odnosno 600 mikrograma, u Banjaluci i drugim ravničarskim krajevima 300 mikrograma. Sve to zajedno ostavlja značajne posljedice na kvalitet vazduha, a potom i na zdravlje građana", govorio je Tais 2018. godine.

Banja Luka Optužbe na račun Grada Banjaluka: Duguje nam stotine hiljada KM

Tada je ovaj stručnjak iznio i nekoliko prijedloga kako bi se ovaj problem riješio. Međutim, kaže da bi za to trebalo vrijeme.

"Prije svega dugoročno treba zamijeniti korištenje uglja sa korištenjem plina. Naravno ne može se zabraniti ljudima da se griju na ugalj, te stoga treba subvencionisati cijenu plina u zimskim mjesecima da bi bio isti ili jeftiniji od uglja. I London je šezdesetih godina imao velikih problema sa zagađenim zrakom i riješio ga tako što je zabranio loženje uglja. Takođe treba stimulisati ugradnju plina ugradnju plina u automobile i u gradski saobraćaj. Ubrzati saobraćaj kroz grad, praviti zaobilaznice. Jedna od mjera u svijetu je i utopljavanje zgrada, da bi se izvršile uštede potrošnje energije-goriva. Ova mjera može smanjiti potrošnju energenata i do 40%, a samim ti i smanjiti i zagađivanje zraka uz donošenje finansijskih ušteda", rekao je i dodao:

"Na primjer rješenje za Zenicu bi bilo toplovod ili plinska centrala, jer Zenica ima jako loš ugalj u kome ima oko 5 posto sumpora. Bitno je napomenuti da termoelektrane više ne zagađuju okolinu prašinom, ali zato zagađuju sumpordioksidom i riječ je o ogromnim količinama. Tako u Kaknju imamo godišnje izbacivanje oko 53.000 tona sumpor dioksida, u Tuzli 73.000 tona, a Ugljevik je nekada imao i preko 120.000 tona. Stoga nove termoelektrane koje se budu gradile kao zamjenske za ove stare moraju imati sisteme za odsumporavanje dimnih gasova i adekvatne filtere za odprašivanje. Kada bi se termoelektrana 8 u Tuzli napravila sa sistemom za odsumporavanje, dosadašnja emisija sa 73.000 tona godišnje spala bi na 5.000 tona, a to je mnogo. To je ono što je efikasno".

I profesor geografije poslao slično upozorenje

Slične tvrdnje i upozorenja nedavno je iznio i Inženjer geodezije i profesor geografije Vedran Zubić koji predaje u Gimnaziji Dobrinja.

Banja Luka Sjene prošlosti nad Gradskom upravom: Otac Stanivukovićeve saradnice hapšen zbog krađe mladunaca roda

"Do 2050. najkasnije ova kotlina će, zbog nedostatka pitke vode i kvalitetnog vazduha, biti nemoguća za život. Da ne spominjem tektonsku labilnost i klizišta! Kao u paleolitiku čeka se drugačije vremensko stanje i južina da ‘raščisti’ sa ‘genijalnim idejama’ – skraćenje nastave ili onlajn nastava. To je sada kratkoročna mjera – ali da li mislite da će djeca u narednih mjesec dana biti zdravija ako budu samo kući? Da li to stanovi imaju pm izolaciju? Da li je moguće napraviti stakleno zvono? Da li će djeca zaista boraviti kući? Kako ćemo ‘onlajn’ vrtiće? Gdje će učenici koji su kod učiteljice? Koje firme će odobriti roditeljima da rade onlajn jer su mala djeca kući? Dakle čitav niz je tu pitanja, a rješenja nisu ni na vidiku!", istakao je Zubić govoreći o zagađenosti vazduha u Sarajevu.

Posebno je naglasio da se u sve mora pod hitno uključiti struka.

"‘Kada uđete u pogrešan voz sve su vam stanice pogrešne!’ Ne mogu o kvalitetu vazduha odlučivati oni koji ne znaju ni faktore klime, a ne da pričaju o geofizici atmosfere! Zapamtite – u demokratiji je uvijek do poreskih obveznika! Eto neki gradovi u kotlinama su ‘glupi’ što kontrolišu kvalitet i kvantitet urbane gradnje, a mi valjda veoma pametni! Evolucija će pokazati šta smo uradili!”, zaključio je.

"Potražite spas na planinama"

Najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić sve češće u posljednje vrijeme takođe govori o ovoj temi.

Tako je prije nekoliko dana rekao da su oscilacije u kvalitetu vazduha moguće, ali ne u mjeri koja bi donijela stvarno olakšanje.

Meteorolog građanima savjetuje oprez i brigu o vlastitom zdravlju, uz preporuku da, ukoliko su u mogućnosti, potraže predah na planinama i okolnim brdima gdje je vazduh znatno čistiji.