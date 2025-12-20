Sveštenik otkrio šta je jedino ispravno uraditi sa slavskim kolačem nakon slave

Poslije slavskog dana, mnogi od nas se susretnu s pitanjem kako iskoristiti preostalu hranu.

Slavski kolač zauzima posebno mjesto u pravoslavnoj tradiciji i na stolu onoga ko slavu slavi. On je blagosloven hljeb koji domaćin prinosi Bogu i nosi snažnu poruku zahvalnosti i molitve. On predstavlja tijelo Isusa Hrista. Uvijek bi trebalo da je okruglog oblika i da je ukrašen simbolima od tijesta.

Mnogi se pitaju šta se radi sa kolačem ukoliko nam ostane poslije slave. Otac Dejan Krstić je odgovorio na to pitanje:

Treba znati da slavski kolač nije trofej, niti izložbeni predmet koji čuvamo da bi ljudi vid‌jeli kako je lijepo ukrašen. Njegova ljepota nema smisla ako ostane samo spolja. On je sveti dar, blagosloven hljeb koji treba da se upotrebi.

"Treba znati da slavski kolač nije trofej, niti izložbeni predmet koji čuvamo da bi ljudi videli kako je lijepo ukrašen. Njegova ljepota nema smisla ako ostane samo spolja. On je sveti dar, blagosloven hljeb koji treba da se upotrijebi", rekao je on.

Slavski kolač ne služi da danima stoji na stolu, već da se podijeli.

"Kolač se siječe, dijeli i jede upravo da bismo kroz njega primili blagodat u blagoslov Božji i svetitelja koga slavimo. Njegova svrha nije da stoji na stolu ili u kuhinji danima, nego da se na slavskoj trpezi podijeli sa ukućanima i gostima", rekao je za Pravoslavlje.

Pravi smisao kolač ima tek kada postane hrana za dušu i tijelo, kada se pojede sa blagodarnošću.

Zato ga ne treba čuvati da se ubajati, da poslije ne znamo šta ćemo da njim ili ga bacimo. Naprotiv, podijeli ga odmah, na samom slavskom stolu.

Upotrebi ono što je Bog blagoslovio. Blagoslov je dar da se primi, a ne da se sklanja. Slavski kolač se osvećuje da bismo ga jeli i upravo jedući ga osvećujemo i sebe i dom u kome slavimo.