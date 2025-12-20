Srpska bogatija za 15 beba

20.12.2025
08:25
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam djevojčica i sedam dječaka.
Pet beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, po dvije u Prijedoru i Trebinju, a po jedna u Gradišci i Istočnom Sarajevu.
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini dva dječaka i dvije djevojčice, u Prijedoru i Trebinju po dječak i po djevojčica, u Gradišci jedna djevojčica, a u Istočnom Sarajevu dječak.
Poroda nije bilo u Zvorniku, Foči i Nevesinju, dok podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.
