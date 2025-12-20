Logo
Large banner

Srpska bogatija za 15 beba

20.12.2025

08:25

Komentari:

0
Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam d‌jevojčica i sedam d‌ječaka.

Pet beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, po dvije u Prijedoru i Trebinju, a po jedna u Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci su rođene tri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Bijeljini dva d‌ječaka i dvije d‌jevojčice, u Prijedoru i Trebinju po d‌ječak i po d‌jevojčica, u Gradišci jedna d‌jevojčica, a u Istočnom Sarajevu d‌ječak.

Horoskop

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde poručuju danas?

Poroda nije bilo u Zvorniku, Foči i Nevesinju, dok podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.

Podijeli:

Tagovi:

beba

porodilište

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јесен клупа дрвеће лишће улица

Društvo

Varljiv početak vikenda: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

4 h

0
Бруцелоза коси стада, куга на прагу

Društvo

Bruceloza kosi stada, kuga na pragu

13 h

0
Сутра претежно сунчано и топлије

Društvo

Sutra pretežno sunčano i toplije

14 h

0
Данас је Свети Никола: АТВ открива какви су обичаји за славу коју славе милиони Срба

Društvo

Danas je Sveti Nikola: ATV otkriva kakvi su običaji za slavu koju slave milioni Srba

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

52

Kilijan Mbape juri istorijski rekord Kristijana Ronalda

11

42

Pokrenut postupak za oduzimanje američkog državljanstva Kemalu Mrndžiću

11

34

Zorana Pavić: Striptizete su na višem nivou od pojedinih pjevačica

11

18

Pucnjava na riječkom Trsatu: Oštećeni kafić, auti i apoteka

11

08

Danas komemoracija vojvodi Slavku Aleksiću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner