U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam d‌jevojčica i sedam d‌ječaka.

Pet beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, po dvije u Prijedoru i Trebinju, a po jedna u Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci su rođene tri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Bijeljini dva d‌ječaka i dvije d‌jevojčice, u Prijedoru i Trebinju po d‌ječak i po d‌jevojčica, u Gradišci jedna d‌jevojčica, a u Istočnom Sarajevu d‌ječak.

Poroda nije bilo u Zvorniku, Foči i Nevesinju, dok podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.