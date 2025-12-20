Logo
Large banner

Varljiv početak vikenda: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

Izvor:

ATV

20.12.2025

07:55

Komentari:

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица
Foto: ATV BL

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme uz temperaturu vazduha i do 16 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti promjenljivo oblačno, a na sjeveru tmurno, ponegdje uz rosulju i maglu u kotlinama i duž rijeka.

Tokom dana biće sunčanije i toplije, osim na sjeveru gdje će ostati oblačno, dok će u Hercegovini većinu dana biti sunčano.

Vjetar će biti slab, a u Hercegovini umjeren, promjenljivog ili sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do četiri, na jugu do šest stepeni, a u višim predjelima od minus tri stepena.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Sutra pretežno sunčano i toplije

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Sokolac dva, Gacko tri, Višegrad i Rudo četiri, Foča i Zenica pet, Srebrenica, Jajce i Sarajevo sedam, Han Pijesak, Šipovo i Drvar osam, Doboj i Zvornik devet, Bileća, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Livno 10, Mrakovica i Prijedor 11, Srbac, Trebinje, Sanski Most i Tuzla 13, Drinić 14, Banjaluka i Mostar 15, Ribnik 16, Bihać 18 stepeni.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сутра претежно сунчано и топлије

Društvo

Sutra pretežno sunčano i toplije

10 h

0
Данас је Свети Никола: АТВ открива какви су обичаји за славу коју славе милиони Срба

Društvo

Danas je Sveti Nikola: ATV otkriva kakvi su običaji za slavu koju slave milioni Srba

12 h

0
Ветеринарска инспекција упутила апел: Ево гдје куповати домаће животиње

Društvo

Veterinarska inspekcija uputila apel: Evo gdje kupovati domaće životinje

14 h

0
Свиња

Društvo

Otkriven je prvi slučaj trihineloze

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

10

Da li je grijeh nositi tuđi krst? Odgovor duhovnika iznenadio je mnoge vjernike

08

08

Američke vlasti objavile hiljade dokumenata o Džefriju Epstinu

08

02

Krao po Austriji: Muškarac iz BiH uhapšen nakon 180 provala

07

55

Varljiv početak vikenda: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

22

53

Bruceloza kosi stada, kuga na pragu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner