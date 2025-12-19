Logo
Large banner

Veterinarska inspekcija uputila apel: Evo gdje kupovati domaće životinje

19.12.2025

17:57

Komentari:

0
Ветеринарска инспекција упутила апел: Ево гдје куповати домаће животиње
Foto: Pexel/cottonbro studio

Veterinarska inspekcija sa područja grada Istočno Sarajevo je, povodom pojave bruceloze, apelovala da građani uoči predstojećih praznika kupuju domaće životinje isključivo kod registrovanih uzgajivača.

Iz Gradske uprave Istočno Sarajevo ukazuju da su kod registrovanih uzgajivača sprovedene sve zakonom propisane mjere zdravstvene zaštite životinja.

Naglašeno je da je prilikom kupovine jagnjadi i jaradi, bez obzira na sprovedene mjere, potrebno tražiti nalaz krvi na brucelozu koji nije stariji od 30 dana, a koji izdaje jedna od referentnih laboratorija u BiH.

Iz Veterinarske inspekcije upozoravaju prodavce životinja kod kojih bude utvrđena bruceloza, a nemaju registrovano imanje ili nisu sproveli sve obavezne mjere zdravstvene zaštite životinja, da će zaražene životinje biti uklonjene na njihov teret.

Свиња

Društvo

Otkriven je prvi slučaj trihineloze

Direktor "Zoo-veta" na Palama Branislav Galić izjavio je ranije Srni da je na području Istočne Ilidže eutanazirano jedno stado ovaca zbog bruceloze, koja je potvrđena protekle sedmice.

Bruceloza je zarazna bolest životinja i ljudi uzrokovana bakterijama, nevidljive golim okom, iz roda Brusela koja nanosi ogromne ekonomske štete u stočarstvu.

Predstavlja značajan zdravstveni problem jer od ove bolesti godišnje oboli više od 50.000 ljudi širom svijeta.

Podijeli:

Tagovi:

životinje

kupovina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Свиња

Društvo

Otkriven je prvi slučaj trihineloze

1 h

0
Хоће ли се вјеровање обистинити? Сунчан дан на Светог Николу говори каква ће зима бити

Društvo

Hoće li se vjerovanje obistiniti? Sunčan dan na Svetog Nikolu govori kakva će zima biti

4 h

0
Бивши начелник Купреса и власник мљекаре "Перкан"

Društvo

Preminuo Perica Romić

7 h

0
Појачан саобраћај на више граничних прелаза

Društvo

Pojačan saobraćaj na više graničnih prelaza

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ovaj grad je uveo noćni taksi za žene

18

33

Pijan vozio 200 na sat!

18

30

Zeljković za ATV: Banjaluka među najzagađenijim gradovima, potrebne hitne mjere

18

19

Stari kuvar otkriva tajnu pripreme u džezvi: Evo koja je razlika između srpske i turske kafe

17

57

Veterinarska inspekcija uputila apel: Evo gdje kupovati domaće životinje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner