Veterinarska inspekcija uputila apel: Evo gdje kupovati domaće životinje

Veterinarska inspekcija sa područja grada Istočno Sarajevo je, povodom pojave bruceloze, apelovala da građani uoči predstojećih praznika kupuju domaće životinje isključivo kod registrovanih uzgajivača.

Iz Gradske uprave Istočno Sarajevo ukazuju da su kod registrovanih uzgajivača sprovedene sve zakonom propisane mjere zdravstvene zaštite životinja.

Naglašeno je da je prilikom kupovine jagnjadi i jaradi, bez obzira na sprovedene mjere, potrebno tražiti nalaz krvi na brucelozu koji nije stariji od 30 dana, a koji izdaje jedna od referentnih laboratorija u BiH.

Iz Veterinarske inspekcije upozoravaju prodavce životinja kod kojih bude utvrđena bruceloza, a nemaju registrovano imanje ili nisu sproveli sve obavezne mjere zdravstvene zaštite životinja, da će zaražene životinje biti uklonjene na njihov teret.

Direktor "Zoo-veta" na Palama Branislav Galić izjavio je ranije Srni da je na području Istočne Ilidže eutanazirano jedno stado ovaca zbog bruceloze, koja je potvrđena protekle sedmice.

Bruceloza je zarazna bolest životinja i ljudi uzrokovana bakterijama, nevidljive golim okom, iz roda Brusela koja nanosi ogromne ekonomske štete u stočarstvu.

Predstavlja značajan zdravstveni problem jer od ove bolesti godišnje oboli više od 50.000 ljudi širom svijeta.