Hoće li se vjerovanje obistiniti? Sunčan dan na Svetog Nikolu govori kakva će zima biti

19.12.2025

14:06

U srpskom narodu postoji vjerovanje da se u odnosu na to kakav dan osvane na Svetog Nikolu, 19. decembra, od toga zavisi kakva nas zima čeka, a i prvi dani proljeća.

Kako nas je jutros dočekalo sunce i prijatna temperatura (više nalik onoj na kraju zime, nego na njenom početku), iznad 10 stepeni, prema narodnom vjerovanju slijedi nam blaga zima, sa nekoliko obrta.

Da li će se stara mudrost ove godine obistiniti ili će meteorolozi imati drugačiju prognozu, ostaje nam da vidimo u narednim ned‌jeljama.

Običaj darivanja d‌jece za Svetog Nikolu

Budući da je Sveti Nikola poznat i kao zaštitnik d‌jece, od davnina je postojao običaj da se na dan kada se ovaj svetac slavi, daruju d‌jeca orasima, jabukama i slatkišima. Tokom noći, dok d‌jeca spavaju, Sveti Nikola bi ima ostavio darove u cipele ili pokraj prozora. D‌jeca bi naročito za taj dan, očistila svoje cipele i stavila ih blizu kreveta kako bi se ujutru prvo njima obradovala, piše Novosti Magazin.

Oprostite drugima dugove

U narodu postoji vjerovanje da će onome ko danas oprosti dug sljedeća godina biti bogata i plodna. Postoji i vjerovanje da danas ne treba nikoga podsjećati na dug, niti mu dodatno otežavati položaj zbog toga što je dužnik.

Šareni kolači u obliku ptice

Na jugu Srbije tradicionalno se na ovaj dan prave šareni kolači u obliku ptice. Zajedno sa pogačom i vinom odnose se u crkvu na osveštenje molitvom i vinom. Nakon toga, služe se gostima, a prije svih d‌jeci.

Sveti Nikola

