Na VMA od danas zabranjene posjete pacijentima

19.12.2025
13:43
Komentari:0
Vojnomedicinska akademija /VMA/ u Beogradu zabranila je od danas posjete pacijentima kako bi se spriječilo širenje respiratornih infekcija.
- S ciljem sprečavanja širenja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji - objavljeno je na sajtu VMA.
Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u periodu od 8. do 14. decembra, registrovano je ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a broj oboljelih veći je za 36,3 odsto nego prethodne sedmice.
