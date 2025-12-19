Januar donosi novac za tri znaka, a evo ko će bankrotirati

Dok će neki u Novu 2026. godinu ući sa novcem koji im gotovo "lijepi" za ruke, drugi će se već sredinom mjeseca zapitati gd‌je im je nestalo sve što su zaradili.

Bik

Za Bikove januar donosi stabilnost i finansijski rast, posebno kroz posao kojim se već bave. Mogući su bonusi, povišice ili neočekivani priliv novca, koji stiže kao nagrada za strpljenje i trud iz prethodnih mjeseci. Ovo je savršen trenutak za štednju i pametna ulaganja koja mogu donijeti dugoročnu sigurnost.

Jarac

Jarčevi su pravi pobjednici januara. Novac im stiže kroz karijeru, nove ugovore i važne poslovne odluke. Sve što su planirali krajem prošle godine sada počinje da daje rezultate. Mnogi će konačno osetiti da se njihov trud isplatio i da napredak koji su priželjkivali postaje stvarnost.

Lav

Lavovi će u januaru briljirati kad je u pitanju pokazivanje svojih sposobnosti i njihovo unovčavanje. Novac im stiže kroz kreativne projekte, samopromociju i korisne kontakte. Nije isključena ni neočekivana veća suma, bilo kroz poklon ili jednokratnu isplatu, što dodatno osnažuje njihov finansijski početak godine.

Blizanci

Blizanci će u januaru često osjećati da im novac samo prolazi kroz ruke. Neočekivani troškovi, dugovi ili pogrešne finansijske odluke mogu ih lako dovesti u minus. Zvijezde jasno savjetuju: izbjegavajte impulsivne kupovine i pozajmice kako biste sačuvali stabilnost.

Ribe

Ribe će u januaru često trošiti iz emocija. Pomaganje drugima, pokloni ili nerealna očekivanja mogu ugroziti njihovu finansijsku sigurnost. Ovo nije period za rizične poteze niti za ulaganja "na osjećaj", što znači da j bolje planirati pametno.