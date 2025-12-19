Logo
Veliki godišnji horoskop za Bika: 2026. donosi pritiske, ali i oslobađanje koje mijenja sve

Ona

19.12.2025

10:34

Šta očekuje Bika u Zodijaku u narednoj 2026. godini? Koje prilike i izazove donose planete i na šta bi trebalo obratiti posebnu pažnju?

Astrolog Olga Savić tumači za vas položaje planeta i sugeriše na šta bi trebalo da obratite pažnju.

Prelazak Neptuna u januaru i Saturna u februaru u vaše dvanaesto polje (podsvijest, tajne, izolacija) baš i neće na prijatan način ''sjesti“ pripadnicima ovog znaka, pogotovo u prvim mjesecima 2026-e. Praktično, sve do izlaska Urana iz vašeg znaka (26-og aprila) vi možete osjećati popriličan pritisak od strane okolnosti, bilo da su te okolnosti vezane za vaš privatni, bilo za poslovni život (najizvjesnije je da će biti kombinacija ova dva) i te okolnosti će činiti da imate utisak da se stalno borite i pokušavate da plivate u nemirnim vodama. U februaru, pomračenje Sunca u Vodoliji može donijeti iznenadne promjene vezane za vaš poslovni život ili odnos sa šefovima, ali i neka turbulentna dešavanja vezana za starije, muške članove porodice.

Хороскоп

Zanimljivosti

Ljudi rođeni na ove datume imaju zlatno srce: Evo ko su tihi heroji našeg društva

Prelaskom Urana u Blizanace i vaše polje vrijednosti i finansija – Bik ulazi u fazu kada će istraživati nove načine zarade, a možda paralelno obavljati i dva posla. No, istovremeno od tog perioda kreće generalno niz promjena koji će učiniti da oni snažni nemiri koji su vas potresali godinama unazad počnu da se sliježu, čiste i da se vi polako oslobađate najintenzivnijih pritisaka.

Prosto rečeno – i vi ćete početi da razmišljate na drugačiji način, da se više prilagođavate okolnostima, da postajete fleksibilniji i spremniji za promjene. Od jula, kada Jupiter ulazi u sektor doma i porodice – moguća je promjena mjesta boravka (drugi grad, čak i druga zemlja), preseljenje u drugi stan, bavljenje nekretninama (kupovina, renoviranje), bavljenje privatnim poslom a postoji odlična mogućnost i da vaša porodica bude proširena novim članovima (zajednički život sa partnerom, ulazak u brak, dobijanje djeteta).

Parovi čiji je odnos već neko vrijeme nestabilan su na “klizavom terenu” do maja, kao i tokom kasne jeseni. Oni koji su usamljeni – dobri ljubavni periodi su februar i mart, april, maj, pa čak i jun i avgust 2026-e. Jesenji period je vrlo čudan – retrogradnost vaše vladarke Venere može donijeti i ljubavi stare i ljubavi nove – ali one moraju biti kompleksne – istovremeno vrlo uzbudljive, ali i jako turbulentne, prenosi Ona.rs.

Horoskop

Zanimljivosti

Horoskop za petak: Mirniji ulazak u vikend

Savjet: Vi ste znak koji ne voli promjene i doživljava ih kao udarac na svoj mir, ali ne vrijedi – stvari moraju da se mijenjaju. I to što se mijenjaju ne znači da će one biti loše u konačnici, naprotiv. Što prije krenete da se prilagođavate okolnostima – brže ćete ih i čistiti i brže stvarati neke nove i drugačije u kojima ćete moći opet da pustite korijenje. Opraštamo se od pasivnosti i spremamo se za pokret!

Horoskop

astrologija

