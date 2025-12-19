Logo
Putin o pokušajima zapljene ruske imovine u EU: Moguće su posljedice

Izvor:

SRNA

19.12.2025

12:01

Komentari:

3
Путин о покушајима запљене руске имовине у ЕУ: Могуће су посљедице
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da pokušaji zapljene ruske imovine u Briselu predstavljaju "pljačku" i upozorio na moguće posljedice za budžete evropskih zemalja.

Komentarišući nedavne neuspješne pokušaje zapljene ruske imovine, Putin je na godišnjoj konferenciji za medije na kojoj mu pitanja postavljaju novinari i građani rekao: Pokušaji da se konfiskuju ruska sredstva nisu samo krađa, to je pljačka, prenijela je Ria novosti.

On je dodao da bi izdavanje kredita Kijevu koristeći zamrznuta ruska sredstva značilo težak udarac po budžete svih zemalja Evropske unije.

- Donošenje odluka koje podrazumijevaju pljačku tuđeg novca nije lako za EU. To nije samo udarac po njenom imidžu, to potkopava povjerenje u evrozonu. Nakon ovoga, i druge zemlje će početi da se plaše za svoje devizne rezerve - rekao je ruski predsjednik.

Putin je takođe upozorio da sada EU kritikuje "specijalnu operaciju u Ukrajini", ali da sutra ista logika može da se primjeni, na primjer, na pitanja "poštovanja prava LGBT osoba".

Predskednik Evropskog savjeta Antonio Košta izjavio je danas da je Evropska unija odlučila da Ukrajini pruži 90 milijardi evra finansijske podrške za period 2026-2027.

Prema riječima njemačkog kancelara Fridriha Merca zamrznuta ruska imovina ostaće blokirana dok Rusija ne plati reparacije Ukrajini.

Vladimir Putin

Komentari (3)
