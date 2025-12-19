Fico: Odbijamo da dalje finansiramo vojne potrebe Kijeva

Slovačka odbacuje dalje finansiranje vojnih potreba Kijeva, jer ne vjeruje u vojno rješenje sukoba Ukrajine sa Rusijom, rekao je slovački premijer Robert Fico.

"Slovačka neće biti dio bilo kakvog vojnog kredita za Ukrajinu i odbacujemo dalje finansiranje, uključujući korištenje resursa Slovačke za vojne potrebe, jer ne vjerujemo u vojno rješenje sukoba", rekao je Fico novinarima u Briselu.

Lideri EU postigli su ranije dogovor o davanju Ukrajini kredita od 90 milijardi evra nakon što nisu uspjeli da se dogovore o korištenju zamrznute ruske imovine.

Sporazum, za koji su lideri rekli da će zadovoljiti vojne i ekonomske potrebe Ukrajine u naredne dvije godine, uslijedio je nakon razgovora na samitu u Briselu koji su trajali duže od 24 časa.