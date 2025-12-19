Logo
Hiljade osuđenika na slobodi zbog preopterećenosti zatvora

19.12.2025

14:24

Komentari:

0
Хиљаде осуђеника на слободи због преоптерећености затвора
Foto: Pixabay

Zbog preopterećenosti holandskih zatvora oko 3.300 osuđenih kriminalaca nalazi se na slobodi dok čekaju da počnu izdržavanje kazne, prenose danas lokalni mediji.

Osuđenici koji čekaju početak izdržavanja zatvorske kazne osuđeni su na ukupno 584 godine zatvora, prenosi NL tajms.

Holandska Agencija za izvršenje krivičnih sankcija (DJI) upozorila je da je sistem zatvorskih ustanova suočen sa strukturnim nedostatkom ćelija, kao i da se zbog toga neki zatvorenici puštaju na slobodu ranije, dok hiljade drugih čeka početak izdržavanja kazne.

Generalni direktor Vim Saris, upozorio je da ovakve pojave utiču na pad javnog povjerenja u vladavinu zakona.

On je, takođe, naglasio da bi sistem funkcionisanja zatvora morao da bude reorganizovan, uključujući stroži nadzor nad osuđenicima u kućnom pritvoru, postepene programe reintegracije, kao i zatvore sa minimalnim stepenom obezbjeđenja za manje opasne osuđenike.

Holandski parlament je već usvojio neke od vanrednih mjera radi rješavanja krize, među kojima su uspostavljanje privremenih zatvora i korišćenje brodova za pritvor, a izdvojeno je i više desetina miliona evra radi proširenja zatvorskih kapaciteta.

