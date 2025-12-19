Američki novinar Taker Karlson izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin jedan od najpoštovanijih lidera u svijetu jer je na toj funkciji uradio izvrstan posao.

Za to vrijeme, dodao je on, SAD i Zapad su sami uspjeli da protiv sebe okrenu predsjednika Rusije.

- Istina je da je Putin najumjereniji lider u Rusiji, odnosno da je najviše prozapadno orijentisan. On je veoma sposoban političar. On je sam 2001. godine predložio da Rusiju prime u NATO, ali mi nismo pristali. Zbog čega? Zbog toga što hoćemo da ratujemo s njim? - upitao je on.

Prema mišljenju američkog novinara, Putin je zaslužio pohvale na svoj račun.

- Na kraju krajeva lidere ocjenjuju na osnovu onoga što su uradili za dobrobit naroda, a on je obavio đavolski dobar posao. I ostatak svijeta to vidi - zaključio je on.

Podsjetimo, Karlson je ranije izjavljivao da bi Rusija bila izuzetan saveznik Sjedinjenim Državama, zahvaljujući velikoj površini zemlje, ogromnim nalazištima ruda i izuzetnoj vojnoj moći.